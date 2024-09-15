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爸爸10年前堅決反對養狗！如今寵上天抓癢蓋棉被　連頭貼也變犬照

▲爸爸10年前堅決反對養狗！如今寵上天抓背蓋棉被　連頭貼也變萌萌（圖／萌萌姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸爸多年前反對養狗，如今將毛小孩「萌萌」寵上天。（圖／萌萌姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／採訪報導

幸福的毛小孩！新竹有一隻將滿13歲的瑪爾濟斯「萌萌」超可愛，10多年前家人要養牠時，爸爸可是堅決反對，還說了許多拒絕養狗的原因。沒想到10幾年後，爸爸變成稱職的狗奴才，會幫牠蓋棉被、抓抓背等等，簡直當成親生小孩一樣寵愛。萌萌姐姐看了很傻眼，常常被他們閃瞎。

姐姐表示，在10年前，老爸堅持拒絕養寵物，認為「養狗」是一件很麻煩的事。當時姐姐與媽媽硬把萌萌帶回來，如今爸爸自打嘴巴，已經深深愛上家中的毛孩萌萌。從相處的照片中可見，爸爸對萌萌的照顧無微不至，生活幾乎圍繞著牠轉，更將自己的大頭貼設定成愛犬照片。

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▲爸爸10年前堅決反對養狗！如今寵上天抓背蓋棉被　連頭貼也變萌萌（圖／萌萌姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸爸連大頭貼都是萌萌的照片。

姐姐表示，「爸爸之前還帶著牠一起去環島，出去吃飯也都找狗狗可以去的餐廳，做什麼事情都要在一起！」；同時也提到，有時候回娘家，見桌上有吐司麵包、水果，想拿起來吃時，會先被爸爸碎念一頓。「我爸會說，那是要買給萌萌的，牠愛吃的！問我怎麼沒有弄一口給牠吃，我整個大問號，哈哈哈。」

▲爸爸10年前堅決反對養狗！如今寵上天抓背蓋棉被　連頭貼也變萌萌（圖／萌萌姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萌萌愛討食，也會跟爸爸討抓背。

爸爸對於「萌萌」的年齡記得非常清楚，每當被問到幾歲時，他總是能毫不猶豫地回答，相對之下，他對自己的兒女年齡卻似乎並不那麼清楚。姐姐表示，在爸爸的眼中，萌萌不僅是一隻寵物，更是家庭的一份子。有時候彼此在吵架時，爸爸還會說「養『萌萌』比養兒女還要好。」

▲爸爸10年前堅決反對養狗！如今寵上天抓背蓋棉被　連頭貼也變萌萌（圖／萌萌姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女兒回來，常常看到老爸跟愛犬在放閃。

看著爸爸很快地接受萌萌，並相處地如此甜蜜，姐姐覺得很高興。姐姐說，很感謝爸爸對萌萌的愛，「每次看到他們兩個組合always膩在一起，我就覺得會心一笑，真的很感謝牠愛萌萌！想到以前剛要帶牠回家時的反差，萌萌可以說是我們家小孩裡，最像我爸親生的，哈哈。」

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關鍵字： 寵物萌萌瑪爾濟斯家庭狗奴才

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