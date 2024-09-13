狗狗「班長」堅挺立耳變垂垂！獸醫檢查驚出事　牠正在收容所等家

▲「班長」的耳朵垂垂依然可愛。（圖／新北市動物保護處提供）



記者林韋辰／綜合報導

當狗狗從立耳變垂耳，一定要小心！新北市八里動物之家有隻收容犬「班長」本來擁有雄赳赳的立耳，忽然之間，班長的耳朵變垂垂的。好在動保員與志工有發現牠的異常狀況，經過獸醫檢查確定是耳血腫，治療後已康復，目前正在收容所等家。

可愛的黑狗「班長」歷經2次的耳血腫手術，所幸現在狀況已經穩定。八里動保員劉可茵表示，「班長」5年前被民眾通報在新莊流浪，當時身邊有9個孩子，一起來到八里動物之家。剛來到動物之家的班長非常有母愛，儘管身體很虛弱，仍努力照顧小孩，只要有陌生人靠近就會立刻挺身而出。

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▲班長原本堅挺的耳朵。



新北市動保處表示，班長的個性很活潑是隻好動的女生，人見人愛、狗見狗歡，有著大姐頭性格。也因為去年底過度活躍，跟另外一隻狗狗「排骨」玩得太激烈，回籠時發現右耳出現血腫，好不容易治療好了，之後又因為過於興奮玩耍，左耳也出現血腫，因此再進行第二次手術。

▲班長（右1）與牠的室友們。



新北市動物保護處表示，耳血腫是動物因搔抓、甩頭下造成耳軟骨的破裂引起血管出血，在耳殼內的空腔造成堆積形成血腫，可因外耳炎、耳疥蟲或過敏原等所致，治療以手術矯正搭配內科療法，一般預後良好，復發機率低。

動保處提醒毛爸媽，平時就要注意家中毛寶貝耳朵清潔，特別是游泳或洗澡後，如果注意到毛寶貝搖頭等異常行為，應先觀察耳朵是否有感染或過敏的情形，必要時可諮詢獸醫師。

▲毛小孩開心的放風時間。



新北市動保處表示，民眾在動物之家認養高齡、身患殘疾或長期收容等不易認養之犬貓，即適用「新北市動物之家犬貓回春雙響炮計畫」，享有終身免費醫療諮詢、疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利，迄今已幫助超過200隻流浪毛寶貝找到幸福歸宿。「班長」是收容超過2年的狗狗，因此也符合補助資格，希望有緣人能給牠一個家。

▲歡迎大家到收容所認養毛小孩，給牠們幸福的家。