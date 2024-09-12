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台灣搜救犬征戰世界盃回來了！　光榮返國接受花圈迎接

▲搜救犬。（圖／粉專「社團法人台灣偵搜犬協會Taiwan Detection Dog Association」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲搜救犬Clay（左）跟Amei代表台灣參加搜救犬世界盃錦標賽，表現十分亮眼。（圖／台灣偵搜犬協會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／綜合報導

汪汪隊回國了！台灣搜救犬隊伍在國際舞台上展現驚人實力，近日從第28屆搜救犬世界盃錦標賽（WCH）中凱旋歸來，受到熱烈的歡迎和花圈祝賀。這場搜救犬界關注的賽事在芬蘭舉行，為期四天，台灣的代表隊由新北市、桃園市、新竹市的四組精英組成，牠們的出色表現讓世界看到台灣，許多人也被狗狗乖巧可愛的模樣給萌暈。

▲搜救犬。（圖／粉專「社團法人台灣偵搜犬協會Taiwan Detection Dog Association」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲Amei超級優秀，是第二次代表國家出賽。

代表台灣出賽的搜救犬有2隻，分別是新北市消防局領犬員羅浩芳與搜救犬Amei（阿妹），Amei是第二次征戰世界盃，賽前還特別到義大利的莫埃納訓練中心接受特訓。另外一隻狗狗叫Clay（柯雷），牠與新竹市消防局領犬員温智欽一起出賽，Clay曾在「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，奪下最高分的冠軍殊榮，此次也是新竹市首次代表參戰。

▲搜救犬。（圖／粉專「社團法人台灣偵搜犬協會Taiwan Detection Dog Association」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲搜救犬世界盃進場的時候，Amei（右）堅持要咬著娃娃。

▲搜救犬。（圖／粉專「社團法人台灣偵搜犬協會Taiwan Detection Dog Association」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲世界各國優秀的搜救犬隊伍集聚一堂。

「社團法人台灣偵搜犬協會」表示，這次搜救犬Amei在服從科目中拿下95高分，雖是世界第二，但表現已是相當亮眼。協會也笑說，「領犬員羅浩芳『輸在運氣』，竟然抽到第一組的籤王。」；另外Clay在搜索項目中拿下世界三，儘管沒有獲得第一，但也是獲得充實的國際賽事經驗，「相信未來不久，我們再征戰個幾年，一定能奪下世界第一。」

▲台灣搜救犬征戰世界盃回來了！　光榮返國接受花圈迎接（圖／台灣偵搜犬協會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Clay比賽的畫面。

搜救犬今（12日）上午6點光榮回國，再啟程回國時，剛好「他鄉遇故鄉客」，巧遇華航的空服人員，許多機組人員忍不住蹲下來摸摸Amei與Clay，感謝牠們努力為國爭光。對於這次的比賽，台灣偵搜犬協會感謝所有熱心幫忙的人以及支持者，還有慷慨解囊和付出實力的所有成員。

▲台灣搜救犬征戰世界盃回來了！　光榮返國接受花圈迎接（圖／台灣偵搜犬協會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台灣搜救犬選手進場，國旗一起跟著飄揚。

台灣偵搜犬協會表示，希望透過比賽讓世界看到台灣的實力，也期待台灣能夠在國際舞台上繼續發光發熱，讓國旗飄揚在遠方。同時也透過參加國際賽事，與世界各國優秀的搜救犬隊伍進行交流，提升搜救犬馴犬技術，讓搜救任務與資源越來越進步。

▲搜救犬。（圖／粉專「社團法人台灣偵搜犬協會Taiwan Detection Dog Association」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗選手可愛模樣萌暈許多人。

▲搜救犬。（圖／粉專「社團法人台灣偵搜犬協會Taiwan Detection Dog Association」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗選手光榮回國，接受花圈祝賀。

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