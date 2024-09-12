米克斯淡水捷運站流浪！擁有一雙「漂亮藍眼睛」　幸運找到新家

▲志工帶著藍眼睛去散步。（圖／新北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／綜合報導

新北市淡水動物之家日前接獲民眾通報，有隻流浪米克斯在淡水捷運站附近遊蕩，動物之家前往救援，發現這隻狗狗擁有一雙漂亮的「藍色眼睛」，外觀非常亮眼。經過獸醫師黃琦新檢視，純粹是眼球顏色的表現，並沒有傳染病等問題。好在這隻1歲左右的米克斯很快有新主人來認養，到新家開心過生活。

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▲米克斯擁有一雙漂亮的藍眼睛，年紀也非常小。



新北市動保處表示，一些獨特的品種犬包含哈士奇、澳洲牧羊犬、韋瑪犬、柯基等，會顯現出藍色的眼睛。但不只有這些品種犬，部分米克斯狗也會呈現藍色雙眼，本次被通報救援的犬隻是一歲多的中型米克斯，牠有著非常好看的湛藍雙眼，經過志工蒙玉芬在臉書行銷，引起非常多民眾前來觀看，也成功幫牠找到幸福的家。

▲藍眼睛的個性很溫馴，對人很親切。



米克斯在收容所期間，被取名為「藍眼睛」，牠的個性非常溫馴，而且十分親人。志工鄧應昌表示，「藍眼睛」性格溫和，與其他犬隻相處良好，活潑又好動，讓人非常喜歡。同時他也提到，第一次就被狗狗的「特殊眼睛」給深深吸引，還特別從五股跑來淡水看牠。「第一次看到藍眼睛就覺得被牠融化了，很可愛很討喜，經過幾次的磨合，決定認養帶牠回家好好照顧。」

▲藍眼睛與認養人相見歡。



新北市政府動保處表示，新北市有8所動物之家，收容了1200多隻犬貓，每隻動物都有自己獨特的特色。為鼓勵民眾認養，動保處提供了寵物白金卡，認養民眾可以享有免費醫療諮詢、疫苗注射等各項優惠福利。此外，動保處還推出了「新北市動物之家犬貓回春雙響炮計畫」，鼓勵民眾認養高齡、身患殘疾或久居動物之家不易認養的犬貓。

▲跟新主人一起去散步。



為了增加民眾認養意願，動保處已推出認養後犬隻行為教學專案。若飼主認養的犬隻出現教養困擾問題，將優先安排至板橋毛寶貝生命教育園接受犬隻行為課程。另外，對於認養後3個月內狗狗出現嚴重行為問題的情況，也可視動物狀況，提供新北飼主訓犬師到府訓練服務，以減少飼主負擔及認養退回情形。

▲相處得非常愉快。