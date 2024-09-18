全身厚灰捲毛！柴犬穿「羊咩咩裝」庭院奔跑　真實身分是稀有國寶

記者林韋辰／綜合報導

最近網路上瘋傳一張神秘「綿羊狗」的照片，引起廣大網友熱議。原來網友在路上看到鄰居在遛狗，驚見對方養的狗狗竟然全身長滿「羊咩咩的毛」，只有臉的地方是柴犬。奇特的模樣就像綿羊與狗的綜合體，神秘的模樣也被起底，牠可是日本特有種國寶「山陰柴犬」，

飼養山陰柴的主人會在YouTube分享犬隻狀況，從影片中可見，這隻山陰柴犬非常活潑，興奮地在庭院跑來跑去。只見牠跟一般柴犬不一樣，從頭頂、臉頰到身體，毛髮呈現厚灰捲Q毛，乍看下宛如一隻小綿羊。主人特別在影片中註解，山陰柴犬擁有羊的外表。

根據了解，山陰柴犬是分布於日本島取及島根縣的原生日本犬，在戰爭後曾面臨滅絕危機，但在日本當地的保育協會悉心照顧下繁殖，保留下最後一線生機。而牠之所以被取名為「山陰柴犬」，則是因為牠的模樣與狐狸相似，身體和四肢比一般柴犬來得還要長。

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山陰柴犬會擁有綿羊的造型，是因為碰上換毛期。山陰柴犬冬天為了禦寒，會進行脫毛，這個過渡期就有狗狗加羊的混和體錯覺。根據山陰柴犬協會在官網指出，山陰柴犬的數量曾經變很少，好在有不斷的保育，山陰柴犬的數量在1994年增加到200多隻，如今已超過550隻。山陰柴犬的個性安靜、冷靜，也非常服從主人，對人類友善，因此深受當地人喜愛。

「綿羊柴犬」影片在2012年已露出，近期又在社群平台引發討論。網友看完可愛短片後，紛紛在底下留言，「我以為牠穿了什麼～沒想到是真的自然毛髮，太可愛了」、「Kou是一隻非常可愛的牧羊犬。」、「太可愛了」、「根本就是一隻羊咩咩啊XD」。