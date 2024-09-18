ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

全身厚灰捲毛！柴犬穿「羊咩咩裝」庭院奔跑　真實身分是稀有國寶

記者林韋辰／綜合報導

最近網路上瘋傳一張神秘「綿羊狗」的照片，引起廣大網友熱議。原來網友在路上看到鄰居在遛狗，驚見對方養的狗狗竟然全身長滿「羊咩咩的毛」，只有臉的地方是柴犬。奇特的模樣就像綿羊與狗的綜合體，神秘的模樣也被起底，牠可是日本特有種國寶「山陰柴犬」，

飼養山陰柴的主人會在YouTube分享犬隻狀況，從影片中可見，這隻山陰柴犬非常活潑，興奮地在庭院跑來跑去。只見牠跟一般柴犬不一樣，從頭頂、臉頰到身體，毛髮呈現厚灰捲Q毛，乍看下宛如一隻小綿羊。主人特別在影片中註解，山陰柴犬擁有羊的外表。

根據了解，山陰柴犬是分布於日本島取及島根縣的原生日本犬，在戰爭後曾面臨滅絕危機，但在日本當地的保育協會悉心照顧下繁殖，保留下最後一線生機。而牠之所以被取名為「山陰柴犬」，則是因為牠的模樣與狐狸相似，身體和四肢比一般柴犬來得還要長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

山陰柴犬會擁有綿羊的造型，是因為碰上換毛期。山陰柴犬冬天為了禦寒，會進行脫毛，這個過渡期就有狗狗加羊的混和體錯覺。根據山陰柴犬協會在官網指出，山陰柴犬的數量曾經變很少，好在有不斷的保育，山陰柴犬的數量在1994年增加到200多隻，如今已超過550隻。山陰柴犬的個性安靜、冷靜，也非常服從主人，對人類友善，因此深受當地人喜愛。

「綿羊柴犬」影片在2012年已露出，近期又在社群平台引發討論。網友看完可愛短片後，紛紛在底下留言，「我以為牠穿了什麼～沒想到是真的自然毛髮，太可愛了」、「Kou是一隻非常可愛的牧羊犬。」、「太可愛了」、「根本就是一隻羊咩咩啊XD」。

 ★小編精選特價商品，免加會員，直接下單快速到貨★ 

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

【延伸閱讀】

►施工怕貓跑出去！他貼心畫「3步驟示意圖」　網笑：移工更疑惑了

►螃蟹在家消失3年！驚近在眼前「斷腳乾屍」　飼主：盼天堂沒主機

►「養4年柴犬」變心！去男友家5天從此愛上　拒絕爬樓原地放生飼主

►步道驚「仙氣怪鳥」！疑中國外來種與環頸雉雜交　陽管處緊急捕捉

►老狗住收容所6年「臉都白了」　得知去新家坐車車「眼睛笑開懷」

更多精彩影片：

關鍵字： 綿羊狗山陰柴犬日本國寶柴犬狗品種狗狗奇觀

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

爸爸10年前堅決反對養狗！如今寵上天抓癢蓋棉被　連頭貼也變犬照

看到植物在修剪！雞婆汪抬腳「精準施肥」幫忙　阿母看傻：皮在癢

百名員工「親手栽種200珠植物」綠化環境　營造野生動物綠色廊道

狗狗「班長」堅挺立耳變垂垂！獸醫檢查驚出事　牠正在收容所等家

開車驚見「阿伯載小一新生」眼神無助哀怨　照片笑千人：都曬黑了

米克斯淡水捷運站流浪！擁有一雙「漂亮藍眼睛」　幸運找到新家

台灣搜救犬征戰世界盃回來了！　光榮返國接受花圈迎接

騎車逛菜市場！遇路邊阿伯緊張喊「側柱沒收」　她低頭一看笑噴

北橫遇「山神使者」現身戶外露臺　珍稀模樣樂翻：看牠優美離去～

潛水員遇巨堅麟鱸超開心　下秒見牠「嘴卡魚尾巴」驚覺不妙

巨型貴賓犬不想洗澡

黃金獵犬好委屈

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

曾撂狠話「帶貓回來就丟下去！」　爸被收服...天天趴地和主子聊天

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

國二妹嘗試幫害羞汪剃毛　姐回家見蛋糕裙造型驚呆

Ozzy送養後

芬達成攻收服阿公阿嬤

貝碧佳襲上海斑鳩護子

栗喉蜂虎放飛

神偷貓叼刮刮樂彩券給女主人　「發現中獎」網羨慕：養到招財貓

全身厚灰捲毛！柴犬穿「羊咩咩裝」庭院奔跑　真實身分是稀有國寶

百萬網紅為流量「鑽熊洞」拍片！還試圖用嘴餵食...結局網傻眼

強颱貝碧佳吹走遮雨棚　斑鳩媽媽護2雛鳥濕透抵抗風雨

烤這個母湯啦！非洲灰鸚鵡躺網架熟睡差點誤會　網笑：要撒點鹽

栗喉蜂虎「3菜鳥」放飛穿山甲館　金門棄蛋接力護送孵出

黃金獵犬被罵超委屈　爸爸道歉說「開罐罐」牠立刻笑了

巨型貴賓到美容院就剎車　被架走全身抵抗：我不要洗澡！

日本正妹頻拍「露點擠奶」教學片　廠商怒檢舉：見一支殺一支

歐陽妮妮認了「患多囊性卵巢」！　才宣布當媽親吐懷孕心酸

快訊／新熱帶低氣壓生成！最快明日變颱風　預測路徑曝

快訊／小林製藥「毒紅麴」釀120死　日政府確定「最終元凶」

TRASH團長頤原羞認月底結婚！　老婆是「正妹八點檔女星」

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」：想變回舊版本

吉豚屋士林店9／22開幕　3款腰內豬排特價199元「最高省120元」

台東單親媽養兒女生活困頓　警掏腰包及時援助

燒肉、火鍋、KTV搶進　中華路「人潮回流」打破空租魔咒

台東鐵花燈祭只美到9月底！潔白巨大月球超夢幻　還能漫遊市集

寵物動物熱門新聞

潛水員見巨鱸嘴卡魚尾　驚覺不妙

超市出現橘色龍蝦　機率3000萬分之一

推嬰兒車散步「帶回一隻小貓咪」

壽山動物園慶中秋！獅子啖4隻全鴨

女驚嚇白貓像人一樣站立　詭異變身畫面曝

幼時目睹狗吃狗嚇壞　汪現在抱貓睡

棄蛋孵化！3栗喉蜂虎放飛穿山甲館

烤這個母湯！鸚鵡躺網熟睡差點誤會

收編浪貓母子　2周躺客廳放飛自我

狗狗堅挺耳變垂！獸醫檢查驚出事

北橫遇山神的使者　高砂蛇美身曝

小一新生？阿伯載黑狗眼神超無助

百萬網紅為流量「鑽熊洞」拍片！網怒轟：超蠢

強颱吹走遮雨棚　斑鳩媽濕透護2雛

讀者迴響

熱門新聞

潛水員見巨鱸嘴卡魚尾　驚覺不妙

超市出現橘色龍蝦　機率3000萬分之一

推嬰兒車散步「帶回一隻小貓咪」

壽山動物園慶中秋！獅子啖4隻全鴨

女驚嚇白貓像人一樣站立　詭異變身畫面曝

幼時目睹狗吃狗嚇壞　汪現在抱貓睡

棄蛋孵化！3栗喉蜂虎放飛穿山甲館

烤這個母湯！鸚鵡躺網熟睡差點誤會

收編浪貓母子　2周躺客廳放飛自我

狗狗堅挺耳變垂！獸醫檢查驚出事

北橫遇山神的使者　高砂蛇美身曝

小一新生？阿伯載黑狗眼神超無助

百萬網紅為流量「鑽熊洞」拍片！網怒轟：超蠢

強颱吹走遮雨棚　斑鳩媽濕透護2雛

闖阿嬤房間找食物！萌狗卡住求救

熱門寵物影片

更多
巨型貴賓犬不想洗澡

巨型貴賓犬不想洗澡

黃金獵犬好委屈

黃金獵犬好委屈

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

曾撂狠話「帶貓回來就丟下去！」　爸被收服...天天趴地和主子聊天

曾撂狠話「帶貓回來就丟下去！」　爸被收服...天天趴地和主子聊天

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面