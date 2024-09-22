乖孫米格魯幫阿公洗頭「搭肩深情舔舔」　他笑：看會不會長頭髮

記者林韋辰／綜合報導

真是阿公的乖孫寶貝！新北市五股區有隻米格魯Pico超級可愛，這天牠看到阿公在客廳看電視，硬是跳到人家背後，接著開始「幫阿公洗頭」，還舔得超忘我。這下阿公忍不住笑說，「看這樣會不會長出頭髮。」

▲Pico：阿公～有哪裡要加強的嗎？（圖／網友投稿／IG「picobeagle」提供。）



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從影片中可見，阿公舒舒服服地坐在沙發，Pico則是忙碌擔任起洗頭小妹。只見Pico兩手搭在阿公肩膀上，並伸出舌頭、陶醉舔拭阿公光禿禿的頭頂。阿公對於汪孫Pico的行為沒有反感，反而很配合對方，整體畫面十分溫馨又有趣。

▲Pico喜歡幫阿公洗頭。



Pico的主人將整個過程分享到臉書社團「有點毛毛的」，並透露Pico超級喜歡幫阿公洗頭。Pico平常個性活潑激動，時常調皮搗蛋，宛如狗生字典裡沒有冷靜、淑女、乖巧。網友看完Pico幫阿公洗頭的小短片，紛紛在底下留言，「阿公的天然生髮水～不用錢但是可能味道重一點」、「阿公都沒有反抗欸」。

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