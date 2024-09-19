種好整片菜苗！隔天一看「光禿禿」　黑狗瞇眼燦笑：我很棒吧

▲務農犬嘿嘿想幫忙，結果破壞一切。（圖／網友Anita Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

養到務農犬了！宜蘭縣頭城鎮飼主Anita家中飼養一隻活潑的3歲黑狗「嘿嘿」，這天姐姐才種好整片菜苗，結果嘿嘿馬上跳進去玩，到處挖來挖去，最後導致土壤光禿禿一片。飼主好氣又好笑地說，「養到務農犬我該哭還是該笑」。

飼主Anita表示，當天下午種完菜苗，不料隔天下了一場大雨，擔心幼苗被雨水打壞，於是一早查看狀況。沒想到來到菜園，驚見嘿嘿將許多株給拔光光。飼主無奈地說，「不管我們做什麼動作，牠都會模仿！然後牠常常挖坑挖好、睡在裡頭，看似涼涼的很舒服。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼菜園變光禿禿。



嘿嘿的挖洞技巧相當高超，庭園裡有許多深坑都是牠的傑作。雖然有時會給飼主帶來一些困擾，但看到牠那滿足的模樣，飼主也只能苦笑不得。飼主表示，「我們做什麼事情，牠都會在旁邊陪著（學著），其實也不算天天搗蛋，還是有很乖的時候。」

▲嘿嘿又貪玩了。

飼主透露，在3年前搬到宜蘭，當時遇到可憐的流浪狗嘿嘿，嘿嘿那時只有6個月大。「牠剛出來流浪，我們捨不得牠風吹雨淋，所以就順勢把牠帶回家裡住，算是沒在社會上走跳的浪浪。」

▲小朋友很喜歡找嘿嘿玩。