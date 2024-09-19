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生下15隻寶寶！黑天鵝家族入厝豐樂公園新家　可近距離欣賞萌樣

 ▲生下15隻寶寶！黑天鵝家族入厝豐樂公園新家　可近距離欣賞萌樣（圖／台中市政府建設局提供）

▲豐樂公園喜迎「黑天鵝家族」入厝。（圖／台中市政府建設局提供，下同）

記者林韋辰／綜合報導

台中市豐樂公園迎來「黑天鵝」新居民，市府建設團隊為了讓更多市民近距離認識黑天鵝，並推廣生態教育。黑天鵝家族也在細心復育下，陸續生下多隻鵝寶寶，目前數量已達15隻。現在市民朋友可以到豐樂公園親眼欣賞鵝寶寶的萌樣，一同見證牠們的成長與魅力。

豐樂雕塑公園擁有近6.4公頃廣大的綠地及優美的水域環境，經過專家勘查評估，符合黑天鵝生存條件。台中建設局表示，團隊為迎接黑天鵝子代移居，特別在湖邊種植綠籬，如野薑花、美人蕉，並栽植黑天鵝的食用植物及設置圍欄和圍網等，保護黑天鵝免受到人為及其他動物干擾，提供黑天鵝友善棲息環境及民眾舒適的觀賞空間。

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▲生下15隻寶寶！黑天鵝家族入厝豐樂公園新家　可近距離欣賞萌樣（圖／台中市政府建設局提供）

▲黑天鵝有專人照護且領地意識強，當遇到入侵或驚擾，會聒叫、伸長脖子、展開雙翼攻擊。

秋紅谷景觀生態公園日前在市府持續精心養護公園、豐富植生綠化以及推動黑天鵝放養計畫之下，首次榮獲「第23屆公共工程金質獎」維護管理類「優等」的殊榮。隨著黑天鵝復育計畫的成功，繁殖數量逐漸增加，為維持良好的棲地環境，市府決定將第二、三代共4隻黑天鵝遷移至南屯區豐樂公園，讓更多市民有機會近距離欣賞珍貴的鳥類。

建設局提醒，黑天鵝有專人照護且領地意識強，當遇到入侵或驚擾，會聒叫、伸長脖子、展開雙翼攻擊等，民眾到公園欣賞黑天鵝時，請注意保持距離，切勿跨越欄杆、勿餵食、勿驚擾或傷害牠，讓黑天鵝家族快樂生活與成長。

▲生下15隻寶寶！黑天鵝家族入厝豐樂公園新家　可近距離欣賞萌樣（圖／台中市政府建設局提供）

▲公園的生態環境管理更進步，提供市民與野生動物更好的環境。

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關鍵字： 黑天鵝台中市生態教育豐樂公園鳥類

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