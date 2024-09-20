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小阿姨帶牠去尿尿...狗狗「跩臉坐沙發」拒絕：我的媽媽呢！

記者林韋辰／綜合報導

毛小孩的偏心總是很明顯！飼主陳小姐飼養一隻可愛班道戈犬混比特犬的米克斯「熊熊」，這隻狗狗非常有主見且搞笑。這天小阿姨回家，準備帶熊熊去散步尿尿，沒想到熊熊全程擺臭臉、坐在沙發上賭氣拒絕，還用「鄙視」的眼神看著阿姨。此景讓阿姨又氣又好笑，拿毛小孩的任性沒辦法。

▲狗狗不要阿姨帶去尿尿。（圖／網友投稿／網友陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲熊熊：哼！我才不要阿姨帶我去尿尿。（圖／網友投稿／網友陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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從影片中可見，小阿姨試圖帶著熊熊去散步，結果熊熊一點也不願意，擺著一張臭臭臉，感覺很不屑。阿姨不停問牠，「要不要尿尿？」、「要不要？」，接著拉著牠的手手要出門。只見熊熊用著哀怨的臉，又有一絲跩氣看著阿姨，宛如只想要媽媽帶自己去上廁所。

▲狗狗不要阿姨帶去尿尿。（圖／網友投稿／網友陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲熊熊堅持要媽媽帶。

飼主將整個有趣過程貼到臉書社團「有點毛毛的」，同時也表示，其實熊熊從小到大很怕小阿姨。原來熊熊從小到大就是人見人愛，因為牠很親人又會撒嬌，因此造成家裡另一隻喜樂蒂犬失寵。小阿姨看不過去，於是常常捉弄熊熊，或故意在熊熊面前對喜樂蒂犬特別好。

短片吸引許多網友關注，大家看完紛紛留言笑說，「牠們這種品種好像都有某種堅持喔～我家也是欸」、「好生動喔！牠不喜歡小阿姨」、「汪：不要你帶！我阿母呢？」、「我家Lucky只要能出去誰都可以帶，我、我媽、我女友、我鄰居小朋友、我鄰居愛媽......」。

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關鍵字： 寵物狗狗搞笑賭氣可愛尿尿米克斯阿姨上廁所

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