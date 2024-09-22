928世界狂犬病日！中和四號公園辦「毛孩音樂會」　免費零食試吃

▲飼主每年要幫毛小孩施打疫苗。（圖／新北市動保處提供，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

新北市政府動保處為響應世界狂犬病日，將於9月28日在中和四號公園寵物運動區舉辦「汪喵毛寶貝愛寵LIVE音樂會」。此活動將提供免費狂犬病疫苗注射與寵物認養活動，並邀請愛護動物的4組創作樂團和音樂人，包括藝人海柔、安小博、Wens及存在音樂藝人羅棋纓，以輕鬆快樂的音樂風格，陪伴毛寶貝與主人一同享受音樂的美好時光。

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▲活動將邀請愛護動物的4組創作樂團和音樂人。



新北市動保處表示，活動現場會設置寵物補給站，提供寵物零食試吃品，並備有野餐墊，讓毛寶貝和飼主在草地上度過愜意午茶時光。此外，完成疫苗注射的民眾也可以報名參加愛寵工作坊，由專業職人帶領，讓主人親手製作與毛寶貝獨一無二的熱縮片鑰匙圈及手工橡皮章蓋印束口袋。

▲當天有手作小活動。



新北市動保處表示，狂犬病為我國法定傳染病，主要由確診動物的唾液經傷口傳染，可感染所有哺乳類動物，為人畜共通傳染，因我國為狂犬病之疫區，防疫措施必不可輕忽，為保護寵物免受狂犬病威脅，飼主須每年將家中犬貓帶至狂犬病疫苗巡迴注射活動場地或動物醫院施打狂犬病疫苗，如未施打狂犬病疫苗之飼主，依據動物傳染病防治條例第13條暨本府105年1月29日公告，可處新台幣3萬至15萬元罰款。

▲現場可以認養收容所的毛小孩。