白鴨困9m排水溝！見人靠近「拍翅飛逃」　來回2小時累倒獲救送醫

▲白鴨不知原因掉進9公尺深的排水溝，目前已獲救，在板橋動物之家安置。（圖／新北市動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

辛苦動保人員了！新北市動保處近日接獲民眾通報，有隻白鴨不明原因深陷於樹林潭底溝大排中，受困高度超過9公尺、約3層樓高，地形因素使救援難度提高。動保處派出3位動保員，經過2小時的來回周旋對峙，最後成功將鴨子救援上岸，並將鴨子妥善安置於板橋動物之家。

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▲動保員全副武裝進行救援。



動保處3位動保員抵達現場後，發現白鴨所在位置四周皆無樓梯，必須使用攀爬設備才能進行救援。救援過程中，下午下起午後雷陣雨，水溝水位突然上升，增添救援風險及難度。敏捷的鴨子一看到身穿防水青蛙裝的動保員靠近，瞬間嚇到拍翅飛逃，一下子就跑到20到30公尺遠，使得全副武裝的動保員必須在水溝中來回奔波、追尋鴨子。

▲鴨子太會跑，3位大男人在水中苦苦追趕。



動保處表示，動保員幾乎半身陷在黑色泥淖，因此行動相當緩慢。三個大男人苦苦猛追鴨子，與靈活的牠在水中折返來回至少2小時。所幸最後鴨子累了、體力耗竭，躲入排水涵洞休息，大家使出三面包抄、聲東擊西，終於捕捉到鴨子，並將牠送往板橋動物之家進行安置收容。

▲花了2小時，終於救到鴨子。



獲救的鴨子在志工細心的照顧下，飲用乾淨的水和食物，也有澡盆可以好好洗澡，受到妥善的照顧。負責這次救援任務的動保員程沛宏表示，新北市通報的動物救援情況相當多元，這次白鴨落難大排水溝救援過程算是難度較高的類型。近年來接獲通報雞鴨救援案例五花八門，通報地點出現在都會區不同角落，如市區馬路、公園生態池、老街溪畔、大排水溝、甚至是河堤水閘門，禽類因有逃離獵物捕捉的特性，同時可視範圍360度，再加上水禽擁有水上飛行及潛水能力，因此每次在不同地形救援捕捉都相當有挑戰性。

▲鴨子筋疲力盡躲到涵洞內。



新北市動保處呼籲民眾飼養動物切勿隨意丟棄，否則除了造成環境髒亂及破壞生態外，依動物保護法第5條第3項規定，棄養動物違者可依同法第 29條第1項第1款處3萬至15萬元罰鍰。民眾若發現住居或戶外發現動物遭受傷害，可直撥1959動保專線或動保處通報電話。動保處24小時不打烊，救援受傷及受困動物後，將會給予適當收容安置及醫療照護。

▲3位動保員有受過高空訓練。