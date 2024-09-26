打開玉米罐！瞬間被「5貓狗包圍」露可憐眼神　媽尷尬：誤會大了

▲媽媽一打開罐頭，所有寵物都包圍過來。（圖／粉專「大熊與FiFi的反差萌日記」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

一場美麗的誤會！飼主魏小姐日前在家裡煮玉米濃湯，沒想到一打開罐頭，「啵」的一聲瞬間引起騷動。原來家中4貓1狗全部殺過來看，包圍在媽媽腳旁邊，並露出可憐無比的小眼睛。媽媽看到這幕畫面尷尬又好笑，直呼「造成這天大的誤會，我很抱歉......」。

飼主當時在煮水餃晚餐，貓咪「雪球」乖乖趴在身後陪伴。這時飼主開啟玉米罐頭，雪球像是聽到「關鍵聲」，耳朵瞬間豎立，馬上衝過來站立，並扶著櫃子盯著媽媽看。飼主當下困惑不解，「想說幹嘛這麼激動？是發生什麼事情嗎？」

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▲毛孩：媽媽～你在吃什麼？



隨後另外一隻虎斑貓「小虎」也跑過來，接著又來了更多隻，米克斯狗狗「大熊」、貓咪「妹妹」也通通擠過來，廚房瞬間變得超熱鬧。這下媽媽突然恍然大悟地笑說，「這時候我才想到～我剛剛開罐的聲音，讓牠們誤以為是開罐頭啦！」

▲大熊：我來檢查看看～



最後大狗狗「大熊」還特別走過來，好像要檢查一下，確認媽媽是否真的沒有開罐頭。儘管這是一個小誤會，但飼主還是在當晚餵食了毛小孩，因為無法逃脫牠們的眼神。許多網友看完媽媽的分享，逗趣在底下留言，「下次試著開八寶粥看看XD」、「好可愛喔，全部都圍著媽媽耶」、「妳瞬間被包圍了耶」、「我家也這樣，最近小孩出生了，光開奶粉就召集一堆貓」。