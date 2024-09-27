大雨球場變游泳池！柴柴開心「滑水散步」　起身背部黑一條媽傻眼

記者林韋辰／採訪報導

下雨天果然是柴柴的最愛！台北市士林區有一隻3歲柴犬「牛奶糖」超可愛，很喜歡在雨天過後玩水。最近雨下得又快又急，家裡附近的河堤球場剛好淹水，沒想到牛奶糖看了超興奮，馬上一頭衝進去玩耍，還來來回回游起來。媽媽被愛犬愛玩的行為給打敗，也搞不懂孩子怎麼能把自己玩到這麼黑。

▲牛奶糖在水中開心踏踏。（圖／IG「t_t_2_1_6」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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從影片中可見，牛奶糖不敢置信巨大的水池就在眼前，高興在裡面跑來跑去。只見牠悠哉划水，左右四處看看，最後心滿意足玩夠了，才願意跑回媽媽身邊。沒想到看似無害的玩水活動，竟然能讓牛奶糖「背部黑一條」。

▲主人刷這個髒汙，刷到崩潰。



「因為下雨淹水，河堤封閉，沒有車也沒有人，我就把牠放開自己跑，結果玩一玩，背跟尾巴黑了一條！不知道怎麼玩的！」媽媽也提到，事後幫牛奶糖洗澡非常頭痛，「牠背上那條直接刷不掉......（崩潰）」。

▲牛奶糖喜歡玩水。



這件事件讓飼主相當無奈，也對牛奶糖的行為感到詫異。她將當時狀況分享到《threads》，瞬間笑翻超多網友。大家看完紛紛留言，「到底去哪裡滾的XD」、「玩一玩變黑柴」、「柴：因為我在水中漫步～」、「有夠可愛我的天！雨天也要出門的固執柴」、「牠看起來好開心」。

▲▼活潑的牛奶糖。

