「遊客餵香蕉給猩猩」意外丟進水池　牠瞬間無言「拍拍手」超嘲諷

記者林韋辰／採訪報導

台灣女遊客日前到柬埔寨旅行，分享在金邊動物園發生的有趣經驗。這天她與男友在動物園內，買了食物要與猩猩互動，猩猩只要看到香蕉，就會舉手回應。正當女遊客要仍出時，不小心將它丟入水池，這下站在對岸的猩猩瞬間傻眼，還默默拍起雙手，嘲諷意味十足。

▲猩猩看到有人要丟香蕉，會舉手回應。（圖／IG「hua_hua_1011」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



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從影片中可見，女遊客拿著一根香蕉，瞄準好對面的猩猩後，準備集氣丟出。沒想到她疏忽眼前的欄框，整根香蕉直接掉入水裡。這個突如其來的狀況，讓猩猩愣住了，牠看著水裡的香蕉，下一刻竟然開始拍拍手。這一出乎意料的反應，讓現場人笑了出來。

▲猩猩看到香蕉掉進水中瞬間傻眼，還嘲諷拍拍手。



女遊客說，覺得自己深深被猩猩反嘲諷一波，開玩笑表示「下次不買香蕉給牠吃了」。同時她也提到，事後再仍香蕉給猩猩，牠一直拍手，完全不想去撿。「那隻猩猩已經放棄我的香蕉了，我丟牠就一直拍手，也不去撿喔！很像心理OS：我看妳這次又要丟去哪。」

這座柬埔寨金邊動物園是一個允許遊客與動物互動的場所，園區內的站點都有販售動物的食物，讓遊客可以餵食動物。女遊客表示，園區內有一半以上的動物都可以餵，除了猩猩，動物園內還有老虎、鱷魚、長頸鹿、大象等各種可愛的動物，都可以進行互動。

女遊客將逗趣影片分享到IG，笑翻許多網友，大家看完紛紛留言，「猩：阿不就好棒棒」、「笑死～牠在反諷」、「殺傷力不強～侮辱性極高」、「真的一副阿不就好棒棒的感覺超級諷刺」、「笑死！猩猩都拍手覺得這樣也能丟到水裡了」、「裡面有躲工讀生，成精了」。

