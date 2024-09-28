東森寵物攜手慈愛動物醫院！推白金會員優惠　享免費疫苗急診優惠

▲慈愛動物醫院推出白金會員卡，會員可享三年免費施打疫苗的資格。（圖／慈愛動物醫院提供）

寵物小組／綜合報導

9／28（六）是「國際狂犬病日」，全球各地都在提醒大家狂犬病防治的重要性。根據世界衛生組織的統計，全球每10分鐘就有1人因狂犬病失去生命，這不僅對動物構成威脅，也是人類不可忽視的健康議題。今年7月，台灣再次出現動物狂犬病疫情，世界動物衛生組織（OIE）將台灣列入狂犬病疫區，提醒必須嚴格防範狂犬病的傳播。

在此防疫期間，東森寵物攜手慈愛動物醫院，推出全方位的保護措施，讓毛爸毛媽們安心。今年特別推廣的「三道防線」包括：

1.為家犬家貓打狂犬病疫苗：保護您的毛小孩免受感染是首要任務。

2.前線防疫人員的預防措施：確保防疫英雄們已做好暴露前的預防接種。

3.即時處理抓咬傷事件：被抓咬後立即清洗消毒，並盡速就醫，按指示接種疫苗。

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為了進一步保障毛孩的健康，除了狂犬病疫苗之外，慈愛動物醫院目前有提供犬貓的基礎核心疫苗，並推出超優惠的白金會員卡服務，凡購買白金會員卡，僅需1500元，即可享有以下優惠：

1.三年內免費施打犬十合一或貓三合一疫苗。

2.毛系列保健品七選一優惠，為毛孩提供健康加分。

3.急診掛號費折抵300元，讓您在緊急時刻無後顧之憂。

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除此之外，10/1(二)起，來東森寵物及慈愛動物醫院消費，即可享有東森購物E幣10%的超狂回饋。E幣不僅可在東森購物ETMALL抵扣，還可於台北車站K區廣場的眾多商店使用，最高可享300元E幣折抵，折抵無上限，讓你養寵物更省錢！

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在這個重要的防疫時刻，東森寵物與慈愛動物醫院再次呼籲所有毛爸毛媽們，為您的毛孩施打狂犬病疫苗，並善用疫苗優惠服務。現在申辦白金卡會員，立即享有三年疫苗免費施打與毛系列保健品優惠，如此好康，千萬別錯過！

欲了解更多活動資訊，請上東森寵物官網查詢。

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東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過300位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。



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