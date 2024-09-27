「像恐龍一樣勇敢」動保員葉黃昌克服身體障礙　救援超多貓狗動物

▲葉黃昌轉換人生跑道，成為板橋動物之家動保員。（圖／新北市動保處提供）



記者林韋辰／綜合報導

新北市政府動保處身心障礙者葉黃昌，出生時因心臟發育不全經歷多次手術，但心志堅強，矢志救護流浪動物。他過去在超商擔任副店長，因緣際會下救到一隻病弱小貓後，轉換人生跑道成為板橋動物之家動保員，全心全意救援流浪動物、照護收容動物。他的細心與熱情得到認養動物民眾的讚賞，並被推薦為2024年優良身心障礙代表人員。

新北市動保處表示，動保員葉黃昌出身便因心臟發育不全致三尖瓣膜閉鎖，小時候經歷大大小小的手術才能保持生命機能。但是他天性很開朗樂觀，不會因為身體因素封閉自己，反而更能體會「尊重生命」。

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▲葉黃昌過去在超商擔任副店長，因緣際會下救到小貓，意外開啟新的人生篇章。



葉黃昌的工作日誌每週都有新篇章，像是第一週參與管制隊救援動物，既使當下害怕蛇，還是努力解開纏住漁網帶牠回歸山林；第二週協助貓舍照護奶貓，在家幫帶每4個小時餵奶，黑了好幾天眼眶；第三週幫忙犬舍打掃，彎腰沖水不弄濕狗狗身體，回到家時腳痠到站不直；第四週主職行政，仔細晶片掃描清潔隊帶來的路死動物，期盼為流浪在外的毛寶貝找到回家的路。

▲雖然怕蛇，但葉黃昌勇敢剪開漁網，讓蛇平安回歸山林。



板橋動物之家站長徐愛明表示，葉黃昌的外觀與常人無異，但心臟三尖瓣膜閉鎖其實無法進行長久負重運動，但他做事認真負責、待人幽默和氣。在面對第一次認養動物的民眾，葉黃昌從說明飼料種類、動物個性、環境布置以及訓練安撫等鉅細靡遺，讓民眾瞭解並認識認養流浪動物。

▲葉黃昌幫忙把小貓帶回家照顧，每4小時就要餵一次奶。



新北市動保處表示，新北市是友善動物城市，動保處有許多優秀的動保員，也歡迎喜愛關心動物的朋友來成為動保處志工。動保處呼籲大家一起支持認養不棄養，愛牠就要養牠一輩子，使街頭不再有流浪動物，希望毛寶貝們都能找到幸福歸宿。

▲動保員幫車禍死掉的毛小孩回家。