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「白鵝瘸腿」遭棄養哭哭求救！獲救後「閉眼躺枕頭」安心睡覺了

▲瘸腿的白鵝遭棄養公園，牠看到人就呱呱求救。（影／志工「柯淳」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

記者林韋辰／採訪報導

動物能感受到人類對牠們的善意！護生志工簡語錡日前接獲民眾通報，得知台中梅川公園有隻白鵝遭棄養，可憐的鵝因受傷導致走路一瘸一拐，甚至只能單腳站立。鵝似乎看到有人來救援，發出悲鳴呱呱聲。護生志工簡語錡趕緊安置白鵝，也發現牠很懂事又撒嬌，讓人超心疼其悲慘遭遇。

▲「白鵝瘸腿」遭棄養哭哭求救！獲救後「閉眼躺枕頭」安心睡覺了（圖／簡語錡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲民眾在公園遇到棄養鵝，著急PO到社團求救。

護生志工簡語錡表示，他們在網友的通報下，與志工柯淳、阿學一起將白鵝送到自己家中照護，等到傷勢康復後，會將孩子送到屏東善心人士盧姐姐的護生園區收容。簡語錡幫白鵝取名為「白糖」，並幫牠洗澡、餵食物、檢查身體，最後鋪好乾淨舒服的床給牠睡覺。只見白糖像是卸下心防一樣，馬上饋在枕頭上安心睡著，感覺流浪的日子已經累壞。

▲「白鵝瘸腿」遭棄養哭哭求救！獲救後「閉眼躺枕頭」安心睡覺了（圖／簡語錡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白糖暫時有避風港，志工先幫牠洗洗澡、餵食。（圖／簡語錡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲「白鵝瘸腿」遭棄養哭哭求救！獲救後「閉眼躺枕頭」安心睡覺了（圖／簡語錡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白糖舒服地饋在枕頭上睡著。

簡語錡一開始看到傷殘鴨被棄養在公園，心疼這根本就是要讓牠死。不過後來認為棄養的主人或許還有一點善心，因為沒有將受傷的牠送去屠宰場，「可惜飼主的善心只做一半，沒考慮到殘疾鵝鵝沒有謀生能力。」

▲「白鵝瘸腿」遭棄養哭哭求救！獲救後「閉眼躺枕頭」安心睡覺了（圖／簡語錡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿麥很吃醋。

目前白糖獲得良好的照顧，而且個性非常親人。簡語錡說，推測可能之前的主人單獨飼養，沒有讓牠接觸其他的鵝，因此白糖對人類有著強烈的依賴感，並害怕同類。至於家中原本有2隻鴨鴨寵物阿麥和阿寶，可愛的是，牠們對新朋友「白糖」有些敵意與吃醋，因為牠跟媽媽實在太好了。

▲「白鵝瘸腿」遭棄養哭哭求救！獲救後「閉眼躺枕頭」安心睡覺了（圖／簡語錡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲志工也收編2隻流浪鴨，其中一隻阿寶（右）腳殘疾。

▲「白鵝瘸腿」遭棄養哭哭求救！獲救後「閉眼躺枕頭」安心睡覺了（圖／簡語錡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿寶也是簡語錡救援回來的動物。

簡語錡擔任照護媒介，幫助可憐的雞鴨鵝圓滿善終。簡語錡表示，希望透過他們的救援行動，讓更多人看見這些原本只被視為食物的雞鴨鵝，也有自己的感知與靈性，進而減少對肉食的需求，這是他們最大的欣慰。

▲白糖撒嬌窩在主人腳邊睡覺，其他兩隻寵物很吃醋。

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關鍵字： 台中白鵝志工救援動物鵝睡覺靈性吃素雞鴨禽救護

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