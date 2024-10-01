「10%E幣回饋」限時送　東森寵物聯手東森購物推狂優惠最高折300

▲東森寵物即日起推出E幣10%回饋活動，最高回饋300元E幣。（圖／東森寵物提供）



寵物小組／綜合報導

東森寵物再次帶來好消息！即日起至10/31（四），凡來到東森寵物消費，立即享有10%東森購物E幣回饋，最高上限送你300元E幣，且一幣抵一元，E幣可於東森購物旗下的各通路及台北車站K區廣場、中和東森廣場、台北榮總美食廣場等多家商店使用，可全額折抵，絕對是消費者的超值選擇！

除了E幣回饋外，東森寵物還推出品牌飼料最低49折的優惠，相當於買一送一，此外，不論消費金額大小，都能立即享有E幣10%回饋，讓你每次消費都能拿到實質回饋，這次東森寵物送錢送到手軟！

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同時，東森寵物推行的金萌卡活動也同步進行。凡在10月前於門市購買金卡，即可享有最高20%寵點數回饋，折上加折好康不間斷，金萌卡上線以來會員數已破5000餘人，大量優惠點數給予會員「越買越划算」、「買越多省越多」的購物體驗！東森寵物全力打造「點數經濟」生態圈，為客戶提供超值優惠，養寵不再是負擔，這波超值優惠讓你輕鬆寵愛毛孩！

點數經濟生態圈，E幣小教室



點數經濟成為維繫客戶忠誠度的重要工具，透過E幣，東森購物打造了線上、線下消費的無縫連結。不僅可以在ETMALL使用，還可以到台北車站K區廣場、中和東森廣場、台北榮總美食廣場等眾多商店進行折抵。E幣1枚可折抵1元現金，無論是部分抵扣還是全額折扣，消費者都能享受最大的回饋！

▲CIAO啾嚕系列肉泥，原價單包$79元，現特價10包只要$290元活動僅到10/16（三）。（圖/東森寵物提供）

10月狂送E幣，錯過可惜！



東森寵物攜手東森購物，推出超值優惠，讓你輕鬆帶毛孩回家！現在搭配門市消費活動，購買CIAO啾嚕系列肉泥，原價單包$79元，現特價10包只要$290元，還能立刻回饋29元E幣，真的是買越多省越多。立即前往東森寵物消費，享受10% E幣回饋，再加上品牌飼料49折等超值優惠，讓你買到賺到！

E幣怎麼用？現在只要進入ETMALL APP中的「E幣兌換專區」，你就可以輕鬆查看所有可折抵的商品內容！E幣超好用，不僅可以全額折抵，還沒有使用上限，讓你每次消費都能享受最大的優惠。

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東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過300位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。