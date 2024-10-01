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3天沒回家…陽台長出「排球蜂窩」　她嚇呆抖：真的「颱蜂」登陸

記者林韋辰／採訪報導

颱風山陀兒來勢洶洶，沒想到這個「颱蜂」搶先登陸！高雄一名女網友今（1日）在家裡陽台發現一幕驚悚畫面，曬衣桿上竟然長出一顆「巨大蜂窩」，上頭爬滿密密麻麻的蜜蜂。女網友驚嚇表示，只是短短的2、3天沒回家，驚見窗台已被蜜蜂築巢成球狀，直呼「颱蜂（風）登陸了，好可怕！」

「真的要發蜂（瘋）了！」女網友崩潰地說。她表示，當時正值上班日，加上即將有颱風，想說等颱風過後再請人來處理，沒想到才過1晚，這顆蜂窩瞬間變超大顆。「我隔天打開門一看，看到變成好大一球蜜蜂，從手掌那樣大變成『排球』，我跟媽媽講的時候，她還說我小題大作......不理我。」。

3天沒回家…陽台長出「排球蜂窩」　她嚇呆抖：真的「颱蜂」登陸（圖／網友__whaox提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲真的「颱蜂」登陸了。（圖／網友__whaox提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

為了防止蜂球越來越多，她一邊發抖，一邊偷偷錄下可怕影片，目的讓母親相信自己，果真母親決定親自出馬。女網友透露，當時媽媽穿起雨衣、安全帽，並戴上口罩、眼鏡，和手扒雞塑膠手套，「她先用塑膠袋將蜂球整個包住，輕輕綁起來後，倒往隔壁草叢下放生。」；當時正下著毛毛雨，看著蜜蜂在空中飛來飛去，隨後母親用清水將現場環境清理乾淨。

女網友說，雖然暫時鬆了一口氣，但曬衣架上仍有少量的蜜蜂聚集。像排球一樣大的「蜂窩」由女網友上傳至《threads》後，瞬間吸引超多人觀看，大家紛紛留言，「你媽媽怎麼拿得很厲害」、「你可以放讓它長這麼大，真是服了U」、「你幾年沒去陽台了」、「不是！！！你幾年沒回家了～這麼大顆的蜂巢」、「效率也太好，一晚就蓋好」。

小提醒，如果遇到蜂窩可通報當地政府的農業局，若不確定可撥打1999請求協助。若在家裡看到蜂窩務必保持冷靜，保持一段安全距離，等待專業捕蜂人士來處理。

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關鍵字： 蜂窩高雄颱風山陀兒恐怖畫面求助排球蜜蜂

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