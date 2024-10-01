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小虎斑受困樹上慌張喵喵求救　聽到他的鼓勵「勇敢一跳」脫離險境

記者賈沐蓉／綜合報導

美國長島貓咪救援協會(Long Island Cat/Kitten Solution, Inc)一位名叫約翰·德巴克(John·Debacker)的工作人員，近日救出一隻受困在12公尺高樹上的小虎斑。這隻小貓最初非常害怕，但在德巴克持續的鼓勵與安撫下，勇敢地從樹上跳下來，他則在底下穩穩接住了這個小傢伙。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／John·Debacker）

▲受困在樹上的小虎斑 （圖／翻攝自Facebook／John·Debacker）

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根據媒體《The dodo》的報導，起初幾位路人聽到樹上傳出求救的喵喵聲，於是向當地的貓咪救援協會尋求協助。德巴克趕到現場後立刻開始救援行動，但他很快就發現梯子不夠高，無法直接將小貓帶下來。

▲▼ 正在救援奧克立的德巴克 。（圖／翻攝自Facebook／John·Debacker）

▲正在幫助小貓的救援人員（圖／翻攝自Facebook／John·Debacker）

在德巴克臉書的影片中，可以看到他先嘗試用貓罐頭引誘小貓爬到比較低的位置，但效果不是很好。期間虎斑貓害怕得叫個不停，不過德巴克也一直在旁耐心鼓勵牠。一人一貓僵持一段時間後，小貓選擇勇敢往下跳，德巴克再牢牢將牠接住。最後他們在眾人的歡呼聲中，平安回到地面。

▲獲救的小貓（圖／翻攝自Facebook／John·Debacker）

▲獲救的小貓（圖／翻攝自Facebook／John·Debacker）

後來這隻奶貓被安置在最後希望動物救援中心(Last Hope Animal Rescue)，並取名為奧克立(Oakley)。小貓奧克立獲救後，牠窩在救援中心提供的小窩裡，旁邊還有一隻狐狸布偶陪伴，看來已經適應這個全新的生活環境，目前救援中心幫這隻貓貓安排獸醫，並替之後的領養程序做準備。

▲男子救援受困小虎班　耐心呼喚後牠勇敢做出「一舉動」。（圖／翻攝自Facebook／Last Hope Inc）

▲在收容所乖乖給人拍照的奧克立。（圖／翻攝自Facebook／Last Hope Inc）

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關鍵字： 動物救援小貓美國長島貓咪救援協會高樹動物救援

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