「巨大天蛾」掛在家中窗簾！露出超厚實翅膀　飼主淡定揭密真面目

▲貓頭鷹Omita掛在窗簾上，展現霸氣之姿。（圖／翻攝自X／ベンガルワシミミズクのおみた授權提供）



記者賈沐蓉/綜合報導

日前一位日本網友ベンガルワシミミズクのおみた在Ｘ平台分享自家的貓頭膺Omita（おみた）的照片，照片中的Omita用爪子抓著窗簾，對著鏡頭露出厚實的背影與寬大的翅膀，讓底下網友紛紛留言，以為自己看到了某種超級大蛾。

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▲被誤認為「巨大天蛾」的貓頭鷹Omita。（圖／翻攝自X／ベンガルワシミミズクのおみた授權提供）

Omita其實是隻1歲的印度雕鴞，也是飼主家的寵物。當時牠掛在家中窗簾上的樣子剛好被拍下，由於身體與翅膀的形狀與蛾非常相似，因此才有了這則好笑的誤會。飼主上傳Omita當時的影片，可以看到牠好奇地轉過頭看著主人，最後才從窗簾上飛走。

▲Omita困惑地看著馬麻。（圖／翻攝自X／ベンガルワシミミズクのおみた授權提供）

Omita與飼主馬麻的感情相當好，玩耍時會輕咬馬麻的手，也會把她的腳或手臂當成棲木站在上面。馬麻也非常寵愛Omita，不但會定期幫牠洗澡，也替牠買好吃的寵物零食、玩具，最近甚至還買了貓跳台給Omita玩。只見Omita在跳台前困惑的東張西望，試著把頭塞進底下的洞模樣也非常呆萌。

▲搞不懂貓跳台怎麼用的Omita。（圖／翻攝自X／ベンガルワシミミズクのおみた授權提供）

雖然Omita非常可愛，但在台灣所有貓頭鷹都屬於禁止飼養的保育類動物，如果擅自捕捉、私養恐觸野生動物保育法第18、35條，最高可處5年以下有期徒刑，併科150萬元罰金。

▲Omita很喜歡吃魚乾零食。（圖／翻攝自X／ベンガルワシミミズクのおみた授權提供）