媽牽「65公斤巨大狗保鑣」瞬間變嬌小　霸氣之姿路人羨：太幸福了

▲辛巴化身媽媽的大保鑣。（圖／IG「muscle_canecroso」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／採訪報導

寵物IG「muscle_canecroso」飼主飼養一隻霸氣的1歲斯卡羅狗狗「辛巴」，這天主人貼出一張精彩照，只見媽媽站在街邊牽著辛巴，辛巴超大又厚實的身材瞬間「讓媽媽變嬌小」，母子的對比畫面十分震撼。

辛巴當天陪爸爸媽媽跟朋友聚餐，吃飽飯後，媽媽在門口牽著牠，此時辛巴也展現出「霸氣保護女主人」的模樣，宛如可靠的大保鑣。從照片中可見，辛巴明明才1歲大，體型卻長得超壯碩，身體全是結實的肌肉，當場把媽媽變小矮人。爸爸透露，辛巴的肩高75公分、體重達65公斤，最大的喜好就是「吃」。

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▲辛巴的個性穩定。



爸爸表示，儘管辛巴體型巨大，但個性卻非常穩定。牠喜歡玩耍，有時也會表現出調皮的一面，但牠知道何時該玩、何時該安靜，出門時也會緊緊跟在媽媽身後。

同時飼主爸爸是一名喜歡飼養大型犬的愛好者，他分享飼養上要注意的地方，像是大型狗要有足夠的社交活動，以確保牠們的心理健康。此外也提醒避免過度刺激狗狗，並確保生活環境保持通風，最後笑說，「還要注意不要讓狗狗變得太胖」。

許多網友看完辛巴保護媽媽的照片，紛紛在底下留言，「好帥～我家的小公主只會耍憨」、「前幾天遇到一隻52公斤的非常視覺震撼」、「太幸福了吧」、「太帥氣了～跟獒犬有的比」、「太瘦的女生會被拉著跑吧」。

由於卡斯羅具攻擊性，一旦打鬥就是血戰到底，已被很多國家禁養，在我國被農委會列為兇猛犬隻，更傳聞是義大利黑手黨最愛飼養的護衛犬，雄犬體重可達70kg。此外，依規定具攻擊性寵物出入公共場所，應由成年人伴同，並應配戴不影響散熱的透氣口罩，且應以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引等防護措施，違者可依動物保護法開罰3至15萬元，棄養可開罰3至15萬元，請民眾遵守相關規定，一旦違規，將予重罰。