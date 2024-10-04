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男粗暴扯黑眉錦蛇「丟牆狂甩」　牠逃跑又捉回來玩！朋友嘻笑錄影

▲▼男粗暴扯黑眉錦蛇「丟牆狂甩」　牠逃跑又捉回來玩！朋友嘻笑錄影（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●）

▲台灣最美家蛇「黑眉錦蛇」被黑衣男當成玩具在玩，此舉恐造成蛇受傷與骨折。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●，下同）

記者林韋辰／綜合報導

不要欺負動物！有男子在山路巧遇保育類「黑眉錦蛇」，只見黑眉錦蛇已避開對方，沒想到黑衣男子粗暴將牠抓回來，用力丟在石牆上，還嘻笑將牠抓起來轉圈圈、繞頭甩來甩去，整個虐待行徑超惡劣。一旁友人在車上嘻笑錄影，還鼓舞男子繼續甩蛇，此影片在網路上引起公憤，男子行為也違反動保法。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出這段影片，從中看到本來要逃跑的黑眉錦蛇，下秒遭男子抓住尾巴，接著被暴力丟向牆壁。男子不願放過錦蛇，把牠當作彩帶般在玩，抓在空中轉好幾圈，臉上笑得相當開心。

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▲▼男粗暴扯黑眉錦蛇「丟牆狂甩」　牠逃跑又捉回來玩！朋友嘻笑錄影（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●）

▲黑衣男子不讓黑眉錦蛇逃跑，將牠抓回來玩。

網友貼出這則影片怒批「真讓人覺得噁心…」。畫面曝光後，馬上引起許多人憤怒，也心疼黑眉錦蛇的遭遇，「這條是無毒的錦蛇，這樣虐待牠很不妥。」、「我以為影片最後被咬死，可憐的蛇」、「黑眉錦蛇快絕跡了，不要這樣對待」、「這種人報應會來得很快」、「真的是低能沒藥醫」、「為什麼要這樣欺負牠」。

黑眉錦蛇擁有「最美家蛇」之稱，牠個性溫馴且無毒，是第三級保育類動物，牠主要生活在2000公尺以下地區，棲地與人類生活範圍重疊，過去常常被過度捕捉，導致數量大幅減少。

虐待保育類動物最重可罰30萬。根據《野生動物保護法》第42條之1，騷擾、虐待保育類野生動物者、未經中央主管機關許可，騷擾、虐待保育類野生動物者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金；其因而致野生動物死亡者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以上50萬元以下罰金。

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關鍵字： 虐待保育類黑眉錦蛇公憤最美家蛇

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