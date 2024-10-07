水豚君「沾滿對方便便」拉近距離！　動物園揭祕「交朋友」妙招

實習記者陳安榆 / 綜合報導

壽山動物園的FB近日發佈一則貼文，和大家分享水豚是如何快速熟悉新環境及新朋友，牠們雖然看似溫和，但是在面對陌生的同類時卻會發出威脅的警告，並在空間內到處留下氣味佔領地盤，這時兩隻水豚就會被專業的飼養員放進同個房間，且在牠們身上潑上彼此的便便，便於快速地熟若對方。

▲水豚身上沾滿其他同類的便便，留下氣味。（圖／FB@Shou Shan Zoo 壽山動物園、IG＠shoushanzoo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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「動物併群」是所有種類的動物都需要學習的一項課程，將原本互不認識的個體透過檢疫的方式，慢慢的使牠們合併互相認識。其中以脾氣好出名的水豚君在融入彼此的過程中居然是咬牙切齒的，有可能瞬間撕咬導致皮開肉綻，於是動保員為了加速牠們熟悉彼此的速度，才會利用「氣味」下手。

▲不論性別，水豚初見陌生同類皆會威嚇對方。

壽山動物園提到，每一種動物併群都需要花上許多時間來磨合，並且需要有專業的保育員隨時在旁邊觀察動物們的情緒，適時地控制培養感情的時間，避免動物出現過度緊張而演變出的身心問題，出現攻擊行為的時候才能及時制止。資深照養員指出，像是侏儒河馬或犀牛這種大型動物的培訓就非常具有挑戰性，沒想到小型動物們也不遑多讓。

▲動物併群的過程中旁邊一定要有專業的飼養員。

在動物園看到的呆萌動物們，經過保育員專業訓練和培養，這些得來不易的溫馴狀態可是很珍貴的呢。壽山動物園同時也呼籲大家，在參觀園區時，不能使用棍棒、石頭等危險物品攻擊動物，或著是用不正當的動作拍打欄杆、展示櫥窗，以免情緒穩定的牠們受到驚嚇。