米克斯飯後急散步！　馬麻故意喊「找胸背」拖延戰術秒遭破解

記者賈沐蓉／綜合報導

米克斯狗狗豆豆與Kuma活潑好動，這天剛吃飽就急著想出門散步，緊盯著媽媽用眼神示意「快帶我出門」，逗得馬麻哭笑不得。馬麻打算使用拖延戰術，故意問「胸背在哪裡」，沒想到狗狗竟然找出來了，超聰明的反應看得網友也嘖嘖稱奇。

▲照片中左邊是Kuma，右邊手上有花紋的是豆豆。（圖／翻攝自Instagram／doudou_kuma）

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影片中豆豆與Kuma一臉期待的等著出門，迫切的眼神讓馬麻倍感壓力。不過馬麻希望毛孩們吃飽休息一下再出去，於是決定來個「轉移注意力之術」，開玩笑問2隻狗狗「胸背帶在哪裡」。事實上胸背帶收在抽屜裡，根本不在顯眼的地方，媽媽以為狗狗會花時間找，沒想到聰明的Kuma很快就走到收納牽繩的位置，還不忘用手指給馬麻看。只不過就算找到胸背帶，還是無法立刻出門，讓豆豆委屈得趴在沙發上。

▲豆豆因為不能出門散步，委屈的趴在沙發上。（圖／翻攝自Instagram／doudou_kuma）

豆豆與Kuma是同胎兄弟姊妹，媽媽經常在IG@doudou_kuma分享牠們的日常，1年多前牠們被裝在紙箱裡一起來到這個家，現在已經從小奶汪變成壯碩狗狗。飼主只要有機會帶毛孩出門，會讓牠們自由跑跑放電，先前去鶯歌出遊時也帶著寶貝在大草坪瘋玩，回家後毫不意外地收獲了2隻筋疲力竭的狗狗。

▲剛來到馬麻家的幼犬豆豆與Kuma。（圖／翻攝自Instagram／doudou_kuma）

豆豆與Kuma雖然很愛玩，但內心同時也是撒嬌又愛吃的小毛孩，除了偶爾會爭寵，出去玩時也曾享用狗狗義大利麵，中秋節時也初次嘗試了狗狗月餅。貪吃的Kuma也經常「陪媽媽吃消夜」，實際是被蘋果吸引，躺在專屬餐椅上期待可以用可愛分到一口點心。

網友看到2隻寶貝急著想出去玩，又超聰明知道放胸背的地方，忍不住讚嘆「不可能這麼聰明！！！」、「聰明又堅定的眼神～超帥～～～」、「給他一隻筆，牠能上台大」。