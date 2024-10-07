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姊姊時隔一個星期終於回家！寵物鵝「大叫碎念」跑來開心迎接

實習記者陳安榆／綜合報導

寵物鵝百二是一隻快要兩歲的寵物鵝，牠的姊姊時隔一個星期終於回家，在聽到媽媽和姊姊呼喚牠的名字時走了出來。剛開始牠並沒有認出姊姊的聲音，出來之後先是愣了幾秒，直到聽到媽媽的提醒催促才發現，並迫不及待的小跑奔向門口，邊跑邊大叫的模樣讓不少人笑翻。

▲ 寵物鵝百二開心迎接主人回家。（圖／IG「hundred_two_baby」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲寵物鵝百二開心迎接主人回家。（圖／IG「hundred_two_baby」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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IG@hundred_two_baby分享影片， 百二在發現許久未見的姊姊終於回家時，呆住後馬上驚喜又開心的跑向家門迎接，嘎嘎嘎的聲音停不下來，彷彿在說「怎麼這麼久沒回來？」。姊姊記錄下百二迎接自己到家搞笑的一幕，牠因為太激動而叫到破音，宛如想要討摸摸又想要發脾氣，個性十分傲嬌。

▲ 寵物鵝百二開心迎接主人回家。（圖／IG「hundred_two_baby」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲百二的毛又乾淨又亮。

百二喜歡的事就是跟在姊姊身後走來走去和撒嬌，每一天的必備行程就是陪媽媽拜拜的時候在旁邊搗亂，東咬咬西咬咬，其中調皮搗蛋的小霸王最害怕的是香蕉。牠只要看見媽媽拿著香蕉，就會嚇得將頭壓低低的，眼不見為淨，反差萌的模樣讓家人們覺得很好笑。

寵物鵝在生活中是少見的存在，通常飼主在一開始都會感到手足無措。尤其是鵝會一直隨地大小便，清潔上較麻煩，又或著是鵝的叫聲、體型大，如果沒有隔音足夠好的大空間走動，恐怕會容易使牠們抑鬱，因此飼養前務必做好功課，給予牠們完美的愛與家。此外，特殊寵物現在也開放施打晶片，像毛狗一樣須植入晶片以防走失。

百二熱情歡迎姊姊的小短片被上傳到網路，吸引許多網友來觀看。大家看到百二跟家人的感情如此深厚，認為牠一定是擁有了充分的愛，才能如此親人。

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關鍵字： 寵物鵝迎接親人

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