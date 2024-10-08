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再見了大仙草！15歲老狗住收容所6年　身體惡化在志工陪伴下善終

再見了大仙草！15歲老狗住收容所6年　身體惡化在志工陪伴下善終（圖／新北市動保處提供。） 

▲大仙草在中和動物之家住了6年多，晚年無法走路、身體老化。（圖／新北市動保處提供，下同。）

記者林韋辰／綜合報導

新北市中和動物之家有隻15歲老狗狗「大仙草」過世了，牠在民國107年被收容，推估當時年紀有7、8歲。溫馴可愛的大仙草晚年面臨身體老化、多重器官衰竭，最後在獸醫、工作人員及志工陪伴下，以安寧善終的方式讓牠無痛、有尊嚴地離開。

再見了大仙草！15歲老狗住收容所6年　身體惡化在志工陪伴下善終（圖／新北市動保處提供。）

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▲溫馴可愛的大仙草。

新北市動保處表示，如今接近15歲的大仙草逐漸老化，並且在一年前，牠的後腳就開始行動緩慢，因此移到長照區接受照顧。沒想到最近牠的狀況急劇惡化，出現了無法行走、無法進食、褥瘡及多重器官衰竭的症狀。儘管獸醫師和工作人員積極治療，牠的情況仍無法改善。

再見了大仙草！15歲老狗住收容所6年　身體惡化在志工陪伴下善終（圖／新北市動保處提供。）

▲雖然不能走路，但大仙草仍然想要散步。

獸醫師黃繼霆依新北市收容動物人道處理流程申請安寧善終，經過委員決議通過，「大仙草」在獸醫師、工作人員及志工的陪伴下，平靜地走完了生命的最後一程。動保員文季嬌表示，儘管已經進行了許多治療，仍無法減輕牠所承受的痛苦。在這樣的情況下，安寧善終成為了最後的醫療選擇，確保牠能夠無痛且有尊嚴地離開。

再見了大仙草！15歲老狗住收容所6年　身體惡化在志工陪伴下善終（圖／新北市動保處提供。）

▲大仙草因為年紀大，一直沒被認養出去。

陪伴「大仙草」的資深志工張詣也表示，雖然這一決定令人心情沉重，但考慮到牠能夠脫離痛苦、安詳地離世，相信這是對牠最好的選擇。

新北市動保處表示，本市自104年3月起實施流浪動物零安樂政策，並推出長期照護方案，以更好地照護患有重病或傷殘的動物。然而當醫療手段已無法改善動物的情況時，安寧善終便成為最後的選擇。

再見了大仙草！15歲老狗住收容所6年　身體惡化在志工陪伴下善終（圖／新北市動保處提供。）

▲大仙草身體不痛了，回去了汪星球。

新北市動保處表示，對於有飼主的毛寶貝來說，如何讓牠們善終也是一個重要的課題。飼主可以參考美國獸醫學會制定的七大指標（The HHHHHMM Scale），包括疼痛、食欲、飲水、衛生、幸福、活動力以及好日子頻率等來進行評估，從而決定是採取積極治療還是選擇安寧善終，一同面對生命的尾聲。

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關鍵字： 動物安寧善終新北市中和動物之家志工

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