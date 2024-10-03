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風雨超大！暖女擔心流浪幼貓下樓找嘸　回家驚「牠爬到25樓」等飯

▲風雨超大！暖女擔心流浪幼貓下樓找嘸　回家驚「牠爬到25樓」等飯（圖／翻攝自微博／快樂儲存所）

▲流浪幼貓自己爬到25樓。（圖／翻攝自微博／快樂儲存所，下同）

記者林韋辰／綜合報導

狂風暴雨的時候，流浪動物無處可去。中國大陸一名女網友日前回家時，在公寓社區認識到一隻流浪幼貓。由於最近風雨變大，她十分擔心小貓下落，好不容易鼓起勇氣下樓找，卻不見貓咪蹤影。在她失望回家時，驚見貓貓竟然「爬到25樓」，坐在家門口等待自己。

從照片中可見，聰明的小虎斑貓居然知道路，從1樓爬到25樓。女網友知道貓咪餓壞了，趕緊給牠罐罐吃。女網友透露，之前在垃圾桶遇到這隻幼貓，貓咪不停喵喵叫，在自己周圍打轉，可惜當時身上只有熱狗不能給牠吃。

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▲風雨超大！暖女擔心流浪幼貓下樓找嘸　回家驚「牠爬到25樓」等飯（圖／翻攝自微博／快樂儲存所）

▲小貓非常聰明又黏人。

過了一晚，外面下起大雨，女網友非常擔心小貓的安全，特別帶著飼料衝下樓找牠，可惜沒找到。神奇的是，當女網友回家時，電梯一開，先聽到小貓喵喵叫聲，定睛一看，發現牠自己走到25樓，在等待自己餵食。

▲風雨超大！暖女擔心流浪幼貓下樓找嘸　回家驚「牠爬到25樓」等飯（圖／翻攝自微博／快樂儲存所）

▲女網友考慮要不要收編。

女網友事後向朋友訴說這件事，並陷入猶豫，不確定是否要收編小貓。朋友聽完故事，大讚「居然來跑到25樓來了，好聰明啊！很有緣份的小貓咪」。女網友也向廣大網友詢問意見，並由微博帳號「快樂儲存所」出來，大家看完紛紛留言，「這天大的富貴你還不接住」、「養了就是責任，不要拋棄牠，要考慮好」、「財運都自己爬到25樓了，你還不接？」。

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