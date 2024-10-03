內湖黃金獵犬堅持到陽台「體驗颱風」　牠毛髮全亂憨憨燦笑！

記者林韋辰／採訪報導

中颱山陀兒龜速逼近，讓全台灣民眾緊張不已。台北市內湖區有一隻黃金獵犬「陳布布」卻享受颱風所帶來的風勢。可愛的牠發現外面颳風下雨，竟然要求主人開門，讓牠走到陽台體驗狂風，並露出滿意的笑容，毛髮全被吹亂。

▲陳布布堅持要到陽台體驗颱風。（圖／IG「t00370」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



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從影片中可見，陳布布獨自一狗坐在「陽台搖滾區」，享受強勁的風吹拂，加上刺刺的小雨打在身上。只在陳布布展現開心的笑容，任由頭毛亂飛，憨憨對著屋內的姐姐燦笑。事後姐姐趕緊叫布布回屋裡，確保毛孩沒有受傷。

▲布布：嘿嘿嘿好開心喔。



布布的姐姐笑說，陳布布平時就很喜歡在陽台上吹風和睡覺，所以當颱風來臨時，牠還是照常出去享受風景，「牠可能還不知道什麼是颱風，只覺得風怎麼比較大，我昨天看風勢沒很大就還是讓牠出去了。」

▲布布對人對動物都很親切。



姐姐也提到，布布是一隻陽光又樂天的狗狗，牠天生擁有好脾氣，不曾對人或狗狗生氣。即使在路上遇到對牠吠叫的小狗，牠也不會在意。姐姐將有趣的小短片分享到《Threads》平台，網友看完紛紛留言笑說，「狗狗：起風了（開心），主人：氣瘋了」、「汪：你不讓我出去，才是虐狗」、「喜歡吹風～順便看個風景」、「回報內湖柴柴也在吹風中，一臉舒服樣」。