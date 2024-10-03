15歲狗奶奶颱風天「堅持到陽台」上廁所　姐姐嘆：老人家就很堅持

記者林韋辰／綜合報導

出去尿一次像游泳回來！高雄有隻15歲的狗奶奶「樂樂」很可愛且固執，牠無懼颱風山陀兒的威力，逼家人快點開門，要到小陽台上廁所。姐姐無奈在狂風暴雨中開玻璃門，並等待樂樂回來，這時身體一起溼答答。

影片中，樂樂早已等在後陽台，用眼神示意「快開門」。只見門一開，看到外面颳風下雨，樂樂則是淡定走到戶外小便。每當狗奶奶上完，姐姐得用三條毛巾來幫牠擦乾，「真的不誇張，要用三條毛巾才能乾」。

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▲狗奶奶颱風天堅持要到陽台上廁所。（圖／粉專「可成友人罩」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



姐姐對於樂樂的行為有些無奈，「牠很堅持要去陽台便便，不然會一直站在門口不離開！很無語啊～但老人家就很堅持。」；同時姐姐也笑說，目前正努力說服樂樂可在家裡上，「我們說真的～你今天在家裡到處便溺就好，這個風！這個雨！我是真的不想再打開陽台了（哭），這尿一次就像從泳池出來一樣溼。」

▲樂樂會在門口一直等，姐姐拜託牠在家裡亂上都沒關係。



與樂樂不同的是，飼主家中還有一隻名叫可成的黃狗。在颱風天裡，可成可是完全不敢離開家裡，兩隻狗狗的反應完全不同。姐姐將有趣的影片分享到臉書社團，網友看完紛紛留言，「很多堅持啊！我家地瓜阿嬤也一樣啊XD」、「樂樂真的很堅持~」、「狗狗的尿都吹進來了」。