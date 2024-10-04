旅美大貓熊「一家四口」即將回陸　園方辦歡送派對祝未來順利

▲亞特蘭大動物園的招牌明星大貓熊。（圖／翻攝自Facebook／Zoo Atlanta）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國亞特蘭大動物園(Zoo Atlanta)的4隻大貓熊洋洋(Yang Yang)、倫倫(Lun Lun)、雅倫(Ya Lun)與喜倫(Xi Lun)即將在今年10月中旬返回中國。目前園方決定在今年10月5日舉辦一場專屬牠們的告別派隊，紀念這幾位動物明星們。

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▲圖中上排左邊的大貓熊是洋洋、右邊是倫倫，下排分別是喜倫與雅倫。（圖／翻攝自Facebook／Zoo Atlanta）

亞特蘭大動物園飼養大貓熊已經有25年歷史，牠們一直以來都是動物園的活招牌。其中洋洋跟倫倫來自中國成都大貓熊繁殖研究基地，雅倫與喜倫則是在這所動物園內出生。園方非常寵愛牠們，每年生日都有慶祝活動，官網甚至有專屬介紹欄位，動物園甚至曾經讓洋洋用玩箱子的方式預測橄欖球賽的比賽結果，結果還真的預測成功。

▲歡慶27歲生日的倫倫。（圖／翻攝自Facebook／Zoo Atlanta）

洋洋跟倫倫在19歲時生下雅倫與喜倫，從小在園內長大的牠們更是受到高度關注。姊妹倆出生後，園方特別舉辦了一場投票活動，邀請網友票選出牠們的名字。等到牠們開始公開展覽時，甚至引來新聞媒體特別報導兩隻大貓熊寶寶的可愛模樣。

▲大貓熊寶寶雅倫與喜倫。（圖／翻攝自Facebook／Zoo Atlanta）

今年5月，中國網路內開始流傳洋洋與倫倫餓到啃牆壁、口吐白沫的影片。成都大貓熊繁殖研究基地出面回應，表示啃咬是大貓熊探所外界的正常行為，口吐白沫則是因為吃多了水份較多的竹筍導致。與論平息後，開始有人討論熊貓一家四口何時返中。

▲大貓熊一家四口即將返回中國。（圖／翻攝自Facebook／Zoo Atlanta）

現在這對雙胞胎已經8歲，父母也已經27歲。但因為合約到期，園方必須把這一家四口還給中國，目前預計在10月5號替牠們舉辦歡送派隊。不過亞特蘭大動物園不是近期為一一個要把把大貓熊送回中國的動物園，日前芬蘭的阿赫塔里動物園（Ahtari Zoo）也預計要在11月將兩隻大貓熊送回中國，原因是他們負擔不起高昂的飼養費。