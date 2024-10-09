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阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」　狗奴看照片懂了：儀式太可愛啦

▲家裡箱子破破爛爛！原來是貪吃狗「咬碎當飯票」：給我換乾乾～（圖／網友投稿／網友Tippi Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲紙箱被咬到破破爛爛。（圖／網友投稿／網友Tippi Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／綜合報導

是真正的「飯票」！飼主Tippi Chen家裡的箱子永遠破破爛爛，原來是貪吃的愛犬「大福」所造成。可愛的大福很聰明，自己發展出一套獨特的「飯票」系統，當牠想要品嘗美味的零食，就會從一個特定的箱子咬出一張紙片，並且遞給主人。主人被大福的行為給笑翻，也曬出可憐的紙箱照。

飼主8日在臉書社團「有點毛毛的」投稿，表示大福每次想要吃點心，就去紙箱扒一片紙張，「我就知道牠想要換零食～久而久之，這個箱子就這樣破破爛爛的啦！」；同時她也分享，有時候大福會咬紙碗，或是家裡任何掉在地上的信件、收據等，通通被視為「飯票」，只要撿到就會跑過來換食物。

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▲家裡箱子破破爛爛！原來是貪吃狗「咬碎當飯票」：給我換乾乾～（圖／網友投稿／網友Tippi Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大福喜歡咬東西來交換零食。

這種行為其實起源於大福的幼年時期。主人透露，過去大福曾在公園吃到不應該吃的東西，例如有路人餵給牠的巧克力，便開始習慣用點心跟牠換取口中的物品。沒想到大福漸漸養成這種行為，甚至進一步擴大「飯票」的範疇。

更有趣的是，當家中找不到可以當作「交換」的垃圾時，大福會選擇自行製造，開始大拆特拆包裝箱。飼主雖然很無奈，但也拿牠沒辦法，這種狀況已成為日常生活中的一部分。主人將有趣的故事分享到臉書，網友看完萌暈，直呼「這個儀式太可愛啦」。

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關鍵字： 寵物愛犬可愛飯票笑翻

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