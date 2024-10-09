救援任務包山包海！動保員涉水加強「高空特訓」　還得會攀岩走壁

▲動保人員垂降到大排水溝搶救鴨子。（圖／新北市動保處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／綜合報導

救援任務包山包海，辛苦救難人員！新北市動保處首度在汐止大尖石瀑布進行溯溪涉水高空教育訓練，以應對野溪、水圳及大排等地點的動物救援任務。這項訓練是繼去年在汐止彩虹橋訓練後的另一創新，是全國首創實地演練「溯溪涉水」，幫助人員克服各種地形障礙。

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▲攀岩走壁救援已成為動保員的工作日常。



汐止大尖石瀑布是新北攀岩溯溪愛好者的喜愛地點，離市區不遠，因此被動保處選為高空救援訓練地點。動保處表示，每年接獲救援案件約1萬多件，其中高空救援案件約150至200件，溯溪及大排水溝的救援案件約有50件。救援案件多屬動物受困於高架橋、大樓及深坑等處，因此課程包含基本繩結、固定點架設、垂降系統架、設繩索上升及垂降和模擬被救的動物上方拖拉系統等，提升人員精進及熟練各項高空救援技能。

▲課程講師皆具中華民國山岳協會C級攀登教練證書的講師，並以一對一方式教學。



動保處表示，救援對象除了常見犬貓，還有各種野生動物甚至鴨子。為了挽救這些動物的生命，動保員需24小時輪值出勤，任務上山又下海，動物也常常受困於人手不及的高度，得出動吊車。動保處指出，高樓層高處、大排水溝等低漥地點、攀岩走壁救援已成為動保員的工作日常。

▲克服實務地形訓練，提高動物救援安全。



動保員蘇裕隆表示，過去遇到一隻被困在板橋湳子溝抽水站的狗狗，當時得垂降到大排搶救，雖然過程困難，最終仍幸運救下。透過這次講師的講授與技術經驗分享，不僅更加深建立了對高樓層作業環境的安全觀念，也學習到更多高空作業安全保障的專業繩索的相關知識與技術，讓自己收穫滿滿。

▲實務操作垂降訓練。



新北市動保處表示，本市共有8間公立動物之家，動保員須具備豐富的救援知識與經驗。民眾若遇到受傷、生病或受困的動物，可立即撥打動保處24小時救援專線或全國動物救援專線，動保員會迅速回應並提供救援。

▲模擬大排水溝救援狗狗的狀況。