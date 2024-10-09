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新竹三花貓「襪子繞脖」慘死街上　校方3點聲明回應

▲新竹三花貓「襪子繞脖」慘死街上　男大生辯稱「餵藥不當」所造成（圖／翻攝自Facebook／我與街貓的距離）

▲新竹市香山地區的三花貓「樂樂」遭人發現襪子繞脖慘死街頭，兇手竟然是男大生。（圖／翻攝自Facebook／我與街貓的距離）

記者林韋辰／採訪報導

新竹一名張姓男大生殘忍傷害貓咪，造成三花貓「樂樂」慘死在街上。可憐的樂樂頸部還有一條纏繞的襪子，嘴巴、身體皆有血漬。新竹市動保所6日派員救援，並將貓咪大體冰存，也順利救出新的一隻虎斑小貓。據了解，男大生向動保所坦承，自己是因為不當餵藥，才造成貓咪死亡。目前全案已移送地檢署，該校也緊急發表3點聲明，已對學生進行懲處。

新竹市動保所7日與警方會同屋主，以及動保協會志工到現場調查蒐證。一開始男大生將監視器拔掉、不願承認虐貓，後來調查人員拿出紫外線燈一照，浴室血跡全部展現出來，男大生百口莫辯才坦承惡行。動保所將男子帶回做筆錄，男大生解釋自己是「不當餵藥」，才釀成貓咪死亡。

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此外，動保所又在男大生的房間內，發現一隻在6日從民間收養的虎斑幼貓，趕緊將小貓帶回收容所安置照護，避免遭遇不測。新竹市動保所所長楊家民受訪時表示，虎斑幼貓身體狀況正常、ok，目前請上個送養人先帶回家照顧。

▲▼新竹香山三花貓慘死街頭　兇手竟是心理系大學生。（圖／新竹縣議員朱健銘提供）

▲男學生一開始否認虐貓，後來看到證據才坦承，全案移送地檢署偵辦。（圖／新竹縣議員朱健銘提供）

新竹動保所表示，後續將貓咪大體送動物法醫解剖以鑑定死因，並將全案移送地檢署做進一步偵辦或行政處份。動保所呼籲，依動保法第6條規定：任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。

張姓男大生的虐待貓咪的行為引起公憤，許多網友跑到該校臉書洗版留言，學校趕緊做出3點聲明回應。校方指出，一、學生已觸犯動保法，新竹市政府動保所已經處理，後續會移送地檢署。二、學生不當行為，校方將依規定送獎懲委員會討論相關懲處。三、導師及心理師將協助學生進行諮商輔導。

▲校方發表3點聲明。

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關鍵字： 虐貓案張姓男大生新竹市動保所玄奘大學公憤虐待動物動保法襪子樂樂

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