新竹三花貓「襪子繞脖」慘死街上　校方3點聲明回應

▲新竹市香山地區的三花貓「樂樂」遭人發現襪子繞脖慘死街頭，兇手竟然是男大生。（圖／翻攝自Facebook／我與街貓的距離）



記者林韋辰／採訪報導

新竹一名張姓男大生殘忍傷害貓咪，造成三花貓「樂樂」慘死在街上。可憐的樂樂頸部還有一條纏繞的襪子，嘴巴、身體皆有血漬。新竹市動保所6日派員救援，並將貓咪大體冰存，也順利救出新的一隻虎斑小貓。據了解，男大生向動保所坦承，自己是因為不當餵藥，才造成貓咪死亡。目前全案已移送地檢署，該校也緊急發表3點聲明，已對學生進行懲處。

新竹市動保所7日與警方會同屋主，以及動保協會志工到現場調查蒐證。一開始男大生將監視器拔掉、不願承認虐貓，後來調查人員拿出紫外線燈一照，浴室血跡全部展現出來，男大生百口莫辯才坦承惡行。動保所將男子帶回做筆錄，男大生解釋自己是「不當餵藥」，才釀成貓咪死亡。

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此外，動保所又在男大生的房間內，發現一隻在6日從民間收養的虎斑幼貓，趕緊將小貓帶回收容所安置照護，避免遭遇不測。新竹市動保所所長楊家民受訪時表示，虎斑幼貓身體狀況正常、ok，目前請上個送養人先帶回家照顧。

▲男學生一開始否認虐貓，後來看到證據才坦承，全案移送地檢署偵辦。（圖／新竹縣議員朱健銘提供）



新竹動保所表示，後續將貓咪大體送動物法醫解剖以鑑定死因，並將全案移送地檢署做進一步偵辦或行政處份。動保所呼籲，依動保法第6條規定：任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。

張姓男大生的虐待貓咪的行為引起公憤，許多網友跑到該校臉書洗版留言，學校趕緊做出3點聲明回應。校方指出，一、學生已觸犯動保法，新竹市政府動保所已經處理，後續會移送地檢署。二、學生不當行為，校方將依規定送獎懲委員會討論相關懲處。三、導師及心理師將協助學生進行諮商輔導。

▲校方發表3點聲明。