ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

退休犬「福星」玩耍撇見老同事遺照　「深情凝視」衝上前猛聞！

記者林韋辰／採訪報導

新北市警察局超人氣警犬「福星」退休後，跟著領犬員爸爸林志倫到處遊玩，享受晚年生活。這天福星在辦公室玩耍時，撇見茶几上有前同事「粗骨」的遺照，這下牠突然變了一隻狗，情緒發生變化，不僅深情凝視許久外，還衝上前用腳抓抓、鼻子大力猛聞，似乎懷念起老朋友了。

▲退休犬「福星」玩一玩撇見老同事遺照　「深情凝視」衝上前猛聞！（圖／領犬員林志倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福星：你怎麼在那裡！快出來玩呀！（圖／領犬員林志倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

當天福星開心在沙發前玩樂，屁股興奮搖呀搖，這時牠無意見看見已故夥伴「粗骨」的生前帥照。從領犬員林志倫錄下的影片中可見，福星尾巴緩慢下降，眼神緊緊盯著照片，並試圖爬到桌子上嗅聞。林志倫看到當下訝異又感動，第一次看到福星有這樣的反應，猜想牠可能是好奇粗骨怎麼在照片裡面，卻無法聞到任何熟悉的味道。

▲退休犬「福星」玩一玩撇見老同事遺照　「深情凝視」衝上前猛聞！（圖／領犬員林志倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福星跟粗骨感情超級好，是唯一狗狗好朋友兼同事。

林志倫表示，粗骨從他帶領培訓的時候，一直以來沒有其他狗朋友，直到福星的出現，兩隻狗狗漸漸成為了朋友兼同事，「福星可以說是粗骨一生中唯一的狗狗朋友」。

▲退休犬「福星」玩一玩撇見老同事遺照　「深情凝視」衝上前猛聞！（圖／領犬員林志倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲粗骨上班很認真，也把學弟「福星」教得很好。

當粗骨因病退休時，林志倫常常帶著福星陪伴在粗骨身邊，因此看到福星對粗骨的遺照有如此深切的反應時，他感到非常驚訝，也覺得是一件很神奇的事情。「覺得很妙、也覺得不可思議，竟然有狗狗會看著遺照，然後有反應！」

「粗骨」是新北市政府警察局刑警大隊警犬隊的一位人氣偵爆犬，在2022年因免疫性貧血和骨髓抑制病逝。粗骨是一隻比利時狼犬，從近2歲開始就在警犬隊服務，服役了7年多。粗骨在工作時表現出色、執勤認真努力，也把「學弟」福星帶的很好，兩隻狗狗不僅是隊上深受大小朋友喜愛的大明星，也是感情最好的兄弟。至於福星曾是全台唯一的血跡偵蒐犬，剛出生就擁有一大票粉絲，甚至長相太萌登上國際版面。

▲退休犬「福星」玩一玩撇見老同事遺照　「深情凝視」衝上前猛聞！（圖／領犬員林志倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲謝謝這麼棒的警犬來到這世界上。

想學最新潮的寵物美容技術？日、韓、台頂尖大師現場授課～點我報名！ 

 ★小編精選特價商品，免加會員，直接下單快速到貨★ 

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

【延伸閱讀】

►施工怕貓跑出去！他貼心畫「3步驟示意圖」　網笑：移工更疑惑了

►螃蟹在家消失3年！驚近在眼前「斷腳乾屍」　飼主：盼天堂沒主機

►「養4年柴犬」變心！去男友家5天從此愛上　拒絕爬樓原地放生飼主

►步道驚「仙氣怪鳥」！疑中國外來種與環頸雉雜交　陽管處緊急捕捉

►老狗住收容所6年「臉都白了」　得知去新家坐車車「眼睛笑開懷」

更多精彩影片：

關鍵字： 警犬福星粗骨情感友誼血跡偵蒐犬遺照偵爆犬靈性

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

玄奘大學設「樂樂」祈福亭　校方聞虐貓案痛心遺憾：挑戰創校信念

新北超萌動物警示牌「有穿山甲、螃蟹」　防止路殺背後圖案藏巧思

情侶驚見「法鬥受困大排水溝」　救出後幫忙外套擦身「牠臉凝重」

爬山遇「糞金龜扛巨屎」奮力往前翻滾　他驚喜錄影：方向感100分

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」　狗奴看照片懂了：儀式太可愛啦

新竹三花貓「襪子繞脖」慘死街上　校方3點聲明回應

救援任務包山包海！動保員涉水加強「高空特訓」　還得會攀岩走壁

媽牽「65公斤巨大狗保鑣」瞬間變嬌小　霸氣之姿路人驚訝！

天竺鼠偷吃菜「毛變綠色」　阿母幫洗澡半小時崩潰：好像生化鼠！

法鬥散步復健突然改變路線！　轉角救了「差點被車輾的幼童」

瑪爾濟斯看電視「王座」被弟霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

邊牧奪「與狗共舞」冠軍　大展優美舞蹈＋完美動作

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

黃金鼠喝水突靜止不動　愛睏瞇眼差點原地睡著

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

退休犬「福星」玩一玩撇見老同事遺照　「深情凝視」衝上前猛聞！

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

薩摩耶被載去洗澡不願下車　露無辜眼神：一定要去嗎？

馬來猴香蕉吃播全紀錄　大眼萌樣讓網友融化

台中驚見石虎骨折躺路中！好心人救援幸運復原中　超萌模樣曝

退休犬「福星」玩耍撇見老同事遺照　「深情凝視」衝上前猛聞！

屏東海鸚鵡寶寶出門見客　圓滾滾一球飄水上「踏踏」練游泳

瑪爾濟斯看電視「王座」被哥霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

女院子發現「長尖耳野貓」竟是瀕危獰貓　十幾警包圍2小時捕捉

愛寵鬣蜥突生「大量蛋」　日本飼主不浪費水煮加料讚口感獨特！

海灘發現恐怖白色海怪　「大嘴尖牙」嚇壞網！專家爆真實身分

屏東男學生拿木棍揍貓！現場留大片血跡　防疫所回應了

台版COP臺灣氣候行動博覽會　「國泰永續識務所」限時登場

找人代簽涉詐出席費　竹縣關西鎮代會主席30萬交保限制住居

美女學者演講「突露小丁」爆乳搖臀　27秒影片瘋傳

吳宗憲自虧三槓王　 拿不到獎竟因自己說錯話

影／當一回韓劇女主角！　黑龍江特色觀光「空殼村」變旅遊村

OLED顯示器2024年出貨上看144萬台　年增率達181%

Q4傳統旺季到！　專家點名5檔個股擁最強題材

SCFI連8黑跌幅收斂　美東船班延誤價格估再修正

證交所攜手勤業眾信會計師事務　推動優質企業上市

全盈支付寵物通路「今年擴增8.9倍」！搶600億元毛小孩經濟

寵物動物熱門新聞

法鬥術後散步　意外拯救幼童！

家門口目擊「蜘蛛啃食老鼠」！專家：十分罕見

女帶貴賓犬一起上班　「表情逐漸母湯」

與狗共舞世界盃　台灣隊拿金牌！

屏東男學生棒打貓咪　防疫所回應

寵物鬣蜥生蛋　飼主嘗鮮口感獨特

金絲熊喝水睡著　瞇瞇眼半夢半醒

女院子發現「長尖耳野貓」　十幾警包圍捕捉

瑪爾濟斯寶座被占　跳腳急搶回

福星見老同事遺照　深情凝視嗅聞

導盲犬工作冷暖　搭公車曾遇困難

男肩上扛蛇進醫院　群眾發現是「四大毒蛇」嚇

石虎骨折躺路中　好心人出手救援結果曝

海灘發現恐怖海怪　專家爆真實身分

讀者迴響

熱門新聞

法鬥術後散步　意外拯救幼童！

家門口目擊「蜘蛛啃食老鼠」！專家：十分罕見

女帶貴賓犬一起上班　「表情逐漸母湯」

與狗共舞世界盃　台灣隊拿金牌！

屏東男學生棒打貓咪　防疫所回應

寵物鬣蜥生蛋　飼主嘗鮮口感獨特

金絲熊喝水睡著　瞇瞇眼半夢半醒

女院子發現「長尖耳野貓」　十幾警包圍捕捉

瑪爾濟斯寶座被占　跳腳急搶回

福星見老同事遺照　深情凝視嗅聞

導盲犬工作冷暖　搭公車曾遇困難

男肩上扛蛇進醫院　群眾發現是「四大毒蛇」嚇

石虎骨折躺路中　好心人出手救援結果曝

海灘發現恐怖海怪　專家爆真實身分

白變絨啄木鳥現身　機率1/30000

熱門寵物影片

更多
瑪爾濟斯看電視「王座」被弟霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

瑪爾濟斯看電視「王座」被弟霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

邊牧奪「與狗共舞」冠軍　大展優美舞蹈＋完美動作

邊牧奪「與狗共舞」冠軍　大展優美舞蹈＋完美動作

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

黃金鼠喝水突靜止不動　愛睏瞇眼差點原地睡著

黃金鼠喝水突靜止不動　愛睏瞇眼差點原地睡著

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面