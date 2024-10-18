退休犬「福星」玩耍撇見老同事遺照　「深情凝視」衝上前猛聞！

記者林韋辰／採訪報導

新北市警察局超人氣警犬「福星」退休後，跟著領犬員爸爸林志倫到處遊玩，享受晚年生活。這天福星在辦公室玩耍時，撇見茶几上有前同事「粗骨」的遺照，這下牠突然變了一隻狗，情緒發生變化，不僅深情凝視許久外，還衝上前用腳抓抓、鼻子大力猛聞，似乎懷念起老朋友了。

▲福星：你怎麼在那裡！快出來玩呀！（圖／領犬員林志倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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當天福星開心在沙發前玩樂，屁股興奮搖呀搖，這時牠無意見看見已故夥伴「粗骨」的生前帥照。從領犬員林志倫錄下的影片中可見，福星尾巴緩慢下降，眼神緊緊盯著照片，並試圖爬到桌子上嗅聞。林志倫看到當下訝異又感動，第一次看到福星有這樣的反應，猜想牠可能是好奇粗骨怎麼在照片裡面，卻無法聞到任何熟悉的味道。

▲福星跟粗骨感情超級好，是唯一狗狗好朋友兼同事。



林志倫表示，粗骨從他帶領培訓的時候，一直以來沒有其他狗朋友，直到福星的出現，兩隻狗狗漸漸成為了朋友兼同事，「福星可以說是粗骨一生中唯一的狗狗朋友」。

▲粗骨上班很認真，也把學弟「福星」教得很好。



當粗骨因病退休時，林志倫常常帶著福星陪伴在粗骨身邊，因此看到福星對粗骨的遺照有如此深切的反應時，他感到非常驚訝，也覺得是一件很神奇的事情。「覺得很妙、也覺得不可思議，竟然有狗狗會看著遺照，然後有反應！」

「粗骨」是新北市政府警察局刑警大隊警犬隊的一位人氣偵爆犬，在2022年因免疫性貧血和骨髓抑制病逝。粗骨是一隻比利時狼犬，從近2歲開始就在警犬隊服務，服役了7年多。粗骨在工作時表現出色、執勤認真努力，也把「學弟」福星帶的很好，兩隻狗狗不僅是隊上深受大小朋友喜愛的大明星，也是感情最好的兄弟。至於福星曾是全台唯一的血跡偵蒐犬，剛出生就擁有一大票粉絲，甚至長相太萌登上國際版面。

▲謝謝這麼棒的警犬來到這世界上。