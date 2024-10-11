新北超萌動物警示牌「有穿山甲、螃蟹」　防止路殺背後圖案藏巧思

▲設計團隊特別以「穿山甲寶寶」趴在媽媽尾巴上的生物習性去構想圖案，希望能保護動物平安回家。（圖／新北市政府農業局提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

隨著交通車輛的發達，路殺已是全球生態保育的重要課題。新北市農業局與青年局的青創團隊合作，設計並設立創意警示標誌，以保護野生動物並降低路殺情況。這些警示標誌分別在汐止區及五股區完成設立，旨在保障用路人和野生動物的安全。

台灣穿山甲屬台灣特有亞種，以螞蟻與白蟻為食，根據臺灣動物路死觀察網統計，今年截至8月全台灣已有33筆穿山甲遭路殺的紀錄，屬於極危的二級保育類動物，經新北市農業局委託專業生態團隊進行調查，發現於汐止區有穿山甲挖掘的覓食洞穴，因此促成此告示牌的誕生。

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新北市農業局表示，這次與青創團隊「藍山創意工作室」合作，在汐止區八連路以穿山甲寶寶趴在媽媽尾巴上的生物習性為設計構想，新設道路警示牌。在五股區中直路則以臺灣特有種淡水蟹「澤蟹」為設計對象，將公蟹螯較為巨大的生物特徵畫出，並做出像是舉高手要用路人注意的模樣，提醒用路人減速慢行。

▲澤蟹舉手的模樣像是提醒大家要小心減速慢行。



除了設立路殺警示牌外，農業局已從陸地、水面及空中建置6處生態廊道及16處友善動物設施。今年在汐止區八連路進行排水改善工程時，更配合穿山甲及其他中小型動物通行習性，設計緩坡道以利動物通行，未來會持續進行生態調查及監測，針對路殺熱點進行改善。

▲我們人類多注意一點，就能保護小動物平安回家。



藍山創意工作室黃設計師表示，警示牌在我們眼中可能只是匆匆一瞥的存在，藉由這次與農業局的合作，希望透過警示牌向大眾傳遞行車安全及防止路殺的觀念。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市生態豐富多元，重視棲地復育及生態廊道施作，未來也持續進行農路路殺生態監測，並響應聯合國2030年永續發展目標中的SDG 15陸地生態，串連各個棲地間的連通性，希望透過農路改善工程結合生態廊道，讓野生動物與人都可以安全使用馬路、平安回家。

▲除了設立路殺警示牌外，農業局已從陸地、水面及空中建置6處生態廊道及16處友善動物設施。