情侶驚見「法鬥受困大排水溝」　救出後幫忙外套擦身「牠臉凝重」

▲法鬥困在大排水溝，眼神超無助。（圖／網友ys.o98提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

感謝好心人的救援！一隻落難的法鬥近日在屏東長治的一條水溝中被人發現，當時一名男騎士在上班途中，驚見大排水溝中竟然有隻狗，狗狗無奈泡在水裡，表情相當無助。由於擔心毛孩可能失溫，加上大雨即將來臨，趕緊通知相關單位，所幸法鬥最後成功獲救，目前在屏東縣動物之家收容。

「眼神很可憐，在水溝裡看著我們超心疼的。」網友ys.o98在《Threads》分享，他們看到這隻法鬥時，模樣極為可憐，不知道在水溝中泡了多久。從照片中可見，法鬥獨自一狗出現在大排水溝，只見牠一動也不動，默默浸在寒冷的流水中。雖然後面有平安上岸，但是神情呆滯，原PO也趕緊用外套幫忙身體擦乾、避免感冒。

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▲多虧好心路人的發現，狗狗保住了一命。



在這過程中，他們試圖聯繫可以救援的機構，可惜碰壁，因此默默陪伴在法鬥身邊3小時多，直到連絡上動物之家，對方表示可以收容，馬上將狗狗載過去安置，才順利解決這場驚魂記。

網友ys.o98事後將救狗的事情分享到《Threads》，許多人非常感謝好心人的幫忙，「這畫面我都要哭了～超級可憐，謝謝你，好人一生平安」、「謝謝你的善舉，好人一生平安」、「真是可憐的孩子」。