爬山遇「糞金龜扛巨屎」奮力往前翻滾　他驚喜錄影：方向感100分

記者林韋辰／採訪報導

在雙十國慶的假期裡，台東池上鄉青農、也是生態專家的魏瑞廷在山林健行時，偶遇了一個努力工作的小生物。原來牠一隻「糞金龜」，嬌小的身軀竟然推著一坨比自己還大的巨屎前進。魏瑞廷忍不住誇獎認真又可愛的糞金龜，笑說這便便推得又圓又漂亮。

▲努力的糞金龜推巨屎回巢穴。（圖／魏瑞廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



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魏瑞廷被糞金龜堅毅的精神所感動，他受訪時表示，看著糞金龜小小的身軀，推著比牠還大的糞便向前滾動，有種「小小志氣高的感覺」。同時也觀察到，糞金龜在滾動一段路程後，會爬上糞球上看方向，並觀察有無天敵，進而調整行進路線。

魏瑞廷進一步解釋，糞金龜是一種非常努力的昆蟲，牠們會不分晝夜的滾動糞球，目的要將糞球推回巢穴，好孕育下一代，「糞金龜真的是很強的小傢伙，牠們小小一隻但是方向感100分！」；他指出，糞金龜與螞蟻相比，糞金龜是世界上唯一會用腦中天體位置的圖像，找出方向的昆蟲。

魏瑞廷說明，糞金龜在白天會用太陽和日光作為「地圖」指引方向；太陽達到了一定高度後，牠就用風；晚上也不慌，月亮的偏振光，是牠們的獨門羅盤。「糞金龜為了全天不迷路，也是練就了一身好本領，有種專業嚮導的感覺。」

▲糞金龜不會迷路，用太陽和日光作為「地圖」指引方向。



糞金龜扮演大自然中重要的角色，魏瑞廷表示，「糞金龜是利用糞便來做食物，所以說牠可以算是大自然的清道夫，如果說沒有糞金龜的話，我們可以看得到就是，大自然裡面到處都是大便，糞金龜的角色就是加速這個循環的過程。」；魏瑞廷最後也補充，森林生態裡有很多小智慧，「只要多關注，自然界的每一種生物都能傳授滿滿的知識。」