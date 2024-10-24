「巨蛋」倉鼠吃吐司吃到睡著　肚肚朝天留言全歪樓：好大

▲倉鼠吃吐司吃到睡著，露出的巨大蛋蛋讓網友全歪樓。（圖／翻攝自X／rika@某ソシャゲの騎空団 元 団長）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻叫做火腿(ハム)的倉鼠邊吃吐司邊進入夢鄉，但引人矚目的並非牠說睡就睡的功夫，而是大方袒露的「巨大蛋蛋」，引來了廣大網友「歪樓」，這則貼文已經吸引超過2700萬次的點閱。

根據飼主在推特上分享的照片，火腿吃吐司吃到睡著，四腳朝天的睡姿也露出了毛茸茸的肚皮，手邊與頭頂附近甚至還各丟著一塊沒吃完的吐司，沒想到大家的焦點都在牠的兩粒「大球球」上。平時飼主也非常寵愛火腿，經常投餵青豆、紅蘿蔔等蔬菜點心，也曾經買過公車形狀的窩給牠玩，但火腿似乎不太會用。

▲火腿：這個是這樣用嗎？但感覺哪裡怪怪的？（圖／翻攝自X／rika@某ソシャゲの騎空団 元 団長）

火腿的照片受到大量網友關注，紛紛在留言區讚嘆「好厲害，真大...」、「占體重的一半吧」、「一眼就能看出養份都跑去哪了」。同時還有人分享自家倉鼠的經驗，以前因為擔心自家愛鼠睪丸變大是生病了，還花費2000元去看獸醫檢查，最後卻得知這是天生的。

▲正在享用玉米點心的火腿（圖／翻攝自X／rika@某ソシャゲの騎空団 元 団長）