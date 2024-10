夫妻森林中走散失蹤4天　女被「寵物犬護住體溫獲救」丈夫死亡

▲女子受到寵物犬保護,奇蹟存活下來。(圖/翻攝自Maine Warden Service)

記者李振慧/綜合報導

美國緬因州一對夫妻在森林中散步時,由於丈夫摔倒受傷無法行動,女子帶著寵物犬試圖找人求救卻迷路,警方4天後在森林中找到丈夫屍體,女子因為寵物犬趴在身上幫她保住體溫,奇蹟存活了下來。

72歲女子潘蜜拉(Pamela Helmstadter)和82歲丈夫約翰(John Helmstadter),13日帶著寵物犬到華盛頓郡亞歷山大鎮(Alexander)當地森林散步時不小心迷路,因為約翰跌倒受傷,2人身上又沒有手機,身體狀況比較好的她只好嘗試走出森林求救。

Hiker Pamela Helmstadter was lost in northeastern Maine for four days before being rescued.



ABC News’ Morgan Norwood reports. pic.twitter.com/Q0nTSaBpIW