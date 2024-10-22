夫妻森林中走散失蹤4天　女被「寵物犬護住體溫獲救」丈夫死亡

▲女子受到寵物犬保護，奇蹟存活下來。（圖／翻攝自Maine Warden Service）

記者李振慧／綜合報導

美國緬因州一對夫妻在森林中散步時，由於丈夫摔倒受傷無法行動，女子帶著寵物犬試圖找人求救卻迷路，警方4天後在森林中找到丈夫屍體，女子因為寵物犬趴在身上幫她保住體溫，奇蹟存活了下來。

72歲女子潘蜜拉(Pamela Helmstadter)和82歲丈夫約翰(John Helmstadter)，13日帶著寵物犬到華盛頓郡亞歷山大鎮(Alexander)當地森林散步時不小心迷路，因為約翰跌倒受傷，2人身上又沒有手機，身體狀況比較好的她只好嘗試走出森林求救。

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Hiker Pamela Helmstadter was lost in northeastern Maine for four days before being rescued.



ABC News’ Morgan Norwood reports. pic.twitter.com/Q0nTSaBpIW — ABC News Live (@ABCNewsLive) October 20, 2024

鄰居幾天後發現，這對夫妻的包裹放在門口一直沒收，幫忙向警方通報2人失蹤。警方在森林中展開搜尋，17日下午2時30分找到潘蜜拉與黑色拉布拉多寵物犬露西(Lucy)，他們抵達時，發現露西仍趴在主人身上試圖給予保護。

潘蜜拉獲救時被發現嚴重失溫，要不是有露西陪伴在身旁，很有可能已經喪命，警方後來在距離她近200公尺處，找到丈夫約翰的遺體，目前潘蜜拉仍在醫院休養，正在康復中。