女院子發現「長尖耳野貓」竟是瀕危獰貓　十幾警包圍2小時捕捉

▲女子在住宅區發現外型特殊野貓。（圖／翻攝自Hoffman Estates Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥郊區一名女子在家附近散步時，發現一隻外型不尋常的野貓，有著長長尖尖的耳朵，躲藏在她家院子露台甲板下，沒想到該野貓其實是原產於非洲與亞洲的獰貓(Caracal)，在美國當地十分罕見。

霍夫曼莊園(Hoffman Estates)警方接獲報案，有民眾11日在住家附近發現瀕危動物獰貓，警方便開始在當地進行搜捕，直到15日才終於在高爾夫球場Hilldale Golf Club附近民宅捕獲。

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72歲女屋主珍(Jan Hoffman-Rau)表示，當天早上8時她外出散步時，意外在後院發現這隻外型特殊的野貓，便立即通報警察，「一看到那隻貓時，我完全不知道那是什麼，只覺得那不是一般的貓」。

警方出動十幾名員警包圍，花費2個多小時終於成功把獰貓捕獲，警方表示，「這對我們來說也是第一次，社區民眾不用再繼續擔心，真的是太好了」。珍則表示，獰貓被捕捉時突然變得非常激動，那時她才發現這種動物攻擊性很強、牙齒很鋒利。

獰貓是一種小型貓科動物，通常生活在非洲、印度、巴基斯坦等乾草原和半沙漠地區，擅長捕捉鳥類和小型哺乳類動物，由於容易被馴化，偶爾也會被當成寵物飼養，在美國部分州可合法飼養，不過目前在伊利諾伊州是非法，由於是瀕危動物，目前已被當局送去當地動物保護園區中照顧。