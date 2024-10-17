社畜生活不好熬！女帶貴賓犬一起上班　「表情逐漸母湯」爆紅

▲狗狗上班表情爆紅。（圖／翻攝自TikTok／kelsandtommy）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人分享帶寵物犬到公司上班，沒想到原本見到同事、反應很興奮的狗狗，和人類一起體驗朝九晚五的上班族日常後「表情逐漸母湯」，對社畜生活不適應的樣子在網路上引發共鳴。

女主人近來在網路上分享，寵物犬湯米(Tommy)第一天上班的影片後爆紅，她表示，「我帶著我的狗一起去上班，原本以為牠會喜歡換不同的環境」，結果湯米才待了20分鐘就變臉。

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影片中可看到，湯米在辦公室中待了一段時間後表情逐漸變得母湯，嘴幾乎快癟成一直線的牠癡癡望著主人，似乎在用眼神傳達，「這裡好無聊，快點帶我回家」。

影片獲得140多萬點閱，網友笑稱，「牠的表情看起來充滿了無奈」、「我第一次看到狗露出這麼慘的表情」、「牠想要回家」、「狗狗的表情好像在說，『我看夠了，快帶我走』」、「我在辦公室工作時，也是一樣的感覺」、「我也想要只工作20分鐘就回家」。