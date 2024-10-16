夜晚聽到狼嚎聲　夫妻發現小屋遭「9隻白狼包圍」超萌畫面曝光

▲男子發現小屋被狼群包圍。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西一對夫妻為了慶祝生日，到加拿大魁北克(Quebec)度假，沒想到晚上在度假屋內休息時，一群小狼出現在屋外不斷狼嚎，奇異景象讓身為攝影師的他忍不住記錄下來。

34歲男子朱爾斯(Michee Jules)今年2月與33歲妻子瑪雅(Maya Jules)，一同在加拿大慶祝他的生日時，意外遇到小屋被狼群包圍的奇異體驗。朱爾斯表示，雖然出發前當地人有提醒他們，當地有許多野生狼，但沒想到會遇到這麼多隻。

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LOOK OUTSIDE!: Maya and Michee Jules were on a getaway at a cabin in Quebec, Canada, when they heard wolves howling outside. The pack appeared daily outside of the cabin, but the couple said they never felt threatened. pic.twitter.com/fvjRtO7tRz — Fox News (@FoxNews) October 16, 2024

影片中可看到，朱爾斯隔著玻璃牆往外看，發現小屋外至少有9隻狼，包圍他的屋子正在嚎叫，狼群發現他靠近後反應也十分冷靜，模樣看起來溫馴又可愛。

朱爾斯表示，他和妻子住在該度假屋中7天，狼群每天都會出現，讓熱愛動物的他非常興奮，「我不敢相信我們超幸運的，能夠如此近距離欣賞狼，甚至當我打開門，狼群的反應也都很冷靜，當然我都有和狼保持距離，沒有被狼群打擾或威脅的感覺」，他期待之後若回去當地度假，還能再遇見狼群。