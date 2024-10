夜晚聽到狼嚎聲　夫妻發現小屋遭「9隻白狼包圍」超萌畫面曝光

▲男子發現小屋被狼群包圍。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國紐澤西一對夫妻為了慶祝生日,到加拿大魁北克(Quebec)度假,沒想到晚上在度假屋內休息時,一群小狼出現在屋外不斷狼嚎,奇異景象讓身為攝影師的他忍不住記錄下來。

34歲男子朱爾斯(Michee Jules)今年2月與33歲妻子瑪雅(Maya Jules),一同在加拿大慶祝他的生日時,意外遇到小屋被狼群包圍的奇異體驗。朱爾斯表示,雖然出發前當地人有提醒他們,當地有許多野生狼,但沒想到會遇到這麼多隻。

LOOK OUTSIDE!: Maya and Michee Jules were on a getaway at a cabin in Quebec, Canada, when they heard wolves howling outside. The pack appeared daily outside of the cabin, but the couple said they never felt threatened. pic.twitter.com/fvjRtO7tRz