ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

夜晚聽到狼嚎聲　夫妻發現小屋遭「9隻白狼包圍」超萌畫面曝光

▲▼狼。（圖／CFP）

▲男子發現小屋被狼群包圍。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西一對夫妻為了慶祝生日，到加拿大魁北克(Quebec)度假，沒想到晚上在度假屋內休息時，一群小狼出現在屋外不斷狼嚎，奇異景象讓身為攝影師的他忍不住記錄下來。

34歲男子朱爾斯(Michee Jules)今年2月與33歲妻子瑪雅(Maya Jules)，一同在加拿大慶祝他的生日時，意外遇到小屋被狼群包圍的奇異體驗。朱爾斯表示，雖然出發前當地人有提醒他們，當地有許多野生狼，但沒想到會遇到這麼多隻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可看到，朱爾斯隔著玻璃牆往外看，發現小屋外至少有9隻狼，包圍他的屋子正在嚎叫，狼群發現他靠近後反應也十分冷靜，模樣看起來溫馴又可愛。

朱爾斯表示，他和妻子住在該度假屋中7天，狼群每天都會出現，讓熱愛動物的他非常興奮，「我不敢相信我們超幸運的，能夠如此近距離欣賞狼，甚至當我打開門，狼群的反應也都很冷靜，當然我都有和狼保持距離，沒有被狼群打擾或威脅的感覺」，他期待之後若回去當地度假，還能再遇見狼群。

關鍵字： 狼群夫妻度假屋加拿大魁北克Michee Jules北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

恐怖颶風毀家園！11歲男童被吹飛受困瓦礫堆　收容所汪報恩救命

二寶媽在家被「寵物倉鼠咬傷」　突然在年幼孩子面前昏倒身亡

電腦主機爬出「50→100隻竄動小蜘蛛」　男崩潰PO文噁心畫面曝

吃完夜市23歲男腹部劇痛就醫　醫生體內夾出「3公分活蟑螂」

女懷疑同居男友外遇　查看手機發現「媽媽被他性侵」畫面崩潰

社畜男休假日到公司加班　辦公室刮開「剛買的彩券」中3千萬元

有拜有保庇！女剛去完寺廟被「巨大水塔」擊中　奇蹟沒死畫面曝

台灣隊參加「與狗共舞世界盃」拿金牌　邊牧與主人每個節拍神默契

白變絨啄木鳥現身　她得知身分超驚喜「機率1／30000」

石虎咬胖老鼠悠哉逛茂谷柑園　果農改「友善農作」驚喜不斷

果果踏踏1

邊牧奪「與狗共舞」冠軍　大展優美舞蹈＋完美動作

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

果果踏踏2

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

歐告看到鱷魚低吼護肉肉　網驚呆：看過最凶狠的狗

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貴賓狗噎到

2公尺高山犬遊泳消暑　入水後「四肢著地」懷疑狗生笑翻媽

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

白變絨啄木鳥現身　她得知身分超驚喜「機率1／30000」

夜晚聽到狼嚎聲　夫妻發現小屋遭「9隻白狼包圍」超萌畫面曝光

貴賓狗吃肉肉噎到「倒地掙扎」　媽PO網警惕：有事會恨死自己

失去一眼差點喪命！　世上最老烏葉猴奶奶歡慶28歲生日

台灣隊參加「與狗共舞世界盃」拿金牌　邊牧與主人每個節拍神默契

毛孩常見疾病「寄生蟲」列前茅！醫：預防重於治療　寵愛食剋3D一次搞定

公車司機擼愛犬揉耳朵「幸福感染全車人」　塞車都不煩燥了

「我也算靠爸」　殯葬達人曝父最後祝福：庇蔭也是會消逝的

蔡英文才去過　外交部新增捷克等3國旅遊警示

2025春夏時裝周童心大發！暗黑小鴨包、酷企鵝透視針織衫話題滿滿

前英相蘇納克國會質詢　關切中國軍演籲捍衛台灣民主

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手：有交代把錢交給媽媽非小孩

《有生之年》爆紅前就是夫妻　金馬影后楊貴媚攜手準影帝喜翔飆戲

美股上揚337點創收盤新高！　輝達回血逾3％台積電ADR小漲

2波變天！　「下最大」降5℃時間曝

CNN：以色列恐在美國大選前報復伊朗

川普自稱「體外人工受精之父」　與賀錦麗爭女性選票

寵物動物熱門新聞

與狗共舞世界盃　台灣隊拿金牌！

白變絨啄木鳥現身　機率1/30000

石虎咬肥鼠逛果園　友善農作見驚喜

橘貓咬大玩偶踏踏　媽想拿還被吼

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」

綠鬣蜥繁衍成災　屏東宛如侏羅紀公園

媽牽65公斤大狗　瞬間變小小一隻

圓形魚缸收服3貓　奴才欣賞肉球

夫妻小屋遭9隻白狼包圍　畫面超萌

高山犬游泳消暑　入水後懷疑狗生

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

毒蛇藏落葉堆中　黃金獵犬肉身護小主人被咬

「兩腳狗」當治療犬　鼓舞截肢者

眼疾險送命　烏葉猴慶28歲世界最老

讀者迴響

熱門新聞

與狗共舞世界盃　台灣隊拿金牌！

白變絨啄木鳥現身　機率1/30000

石虎咬肥鼠逛果園　友善農作見驚喜

橘貓咬大玩偶踏踏　媽想拿還被吼

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」

綠鬣蜥繁衍成災　屏東宛如侏羅紀公園

媽牽65公斤大狗　瞬間變小小一隻

圓形魚缸收服3貓　奴才欣賞肉球

夫妻小屋遭9隻白狼包圍　畫面超萌

高山犬游泳消暑　入水後懷疑狗生

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

毒蛇藏落葉堆中　黃金獵犬肉身護小主人被咬

「兩腳狗」當治療犬　鼓舞截肢者

眼疾險送命　烏葉猴慶28歲世界最老

汪吃肉噎到倒地掙扎　媽PO網警惕

熱門寵物影片

更多
果果踏踏1

果果踏踏1

邊牧奪「與狗共舞」冠軍　大展優美舞蹈＋完美動作

邊牧奪「與狗共舞」冠軍　大展優美舞蹈＋完美動作

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

果果踏踏2

果果踏踏2

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面