超細門縫也能鑽！　女目睹「赤腹伊澳蛇瞬間變扁」驚人畫面曝

▲女子拍到驚人畫面。（圖／翻攝自Facebook／Illawarra Snake Catcher）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一棟正在建造中的房子出現一條赤腹伊澳蛇(Red-bellied black snake)，由於該蛇是當地常見毒蛇，工人趕緊找捕蛇專家幫忙，沒想到捕蛇專家抵達時，目睹赤腹伊澳蛇竟然能壓扁身體，從超細小門縫中鑽進來，罕見畫面也讓她感到驚訝。

在澳洲捕蛇公司Illawarra Snake Catcher任職的捕蛇專家珍妮佛(Jennifer Duckitt)，近來在臉書專頁上分享，一條約2英尺（約60公分）長的赤腹伊澳蛇竟然從細小門縫中鑽進去的畫面。

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照片中可看到，原本身形十分粗大的赤腹伊澳蛇，施展超強軟骨功，身形變得又細又扁，能輕鬆鑽進門縫。

珍妮佛表示，由於這棟正在施工的房屋中發現毒蛇，所以她前去現場幫忙，沒想到當她靠近蛇想要捕捉時，赤腹伊澳蛇的身形一瞬間在她面前變得超扁，讓她趕緊用手機拍下驚人畫面，雖然花費了一番功夫，最後還是順利將蛇捕捉。

照片在網路上獲得網友留言，「太好了，讓我害怕的事情又增加了」、「喔不，我想要搬家了」，還有網友打算購買能夠塞住門縫的工具。赤腹伊澳蛇是澳洲東部最常見的毒蛇之一，身形平均可長至1公尺長，毒性比其他澳洲蛇類低。