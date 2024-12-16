太狠心！主人要求把「8周大小狗安樂死」　獸醫急求救暖心結局曝

▲主人要求把小狗安樂死。（圖／翻攝自Instagram／skysanctuaryrescue）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名獸醫看診時，發現一名主人帶著出生8周大的小狗前來，只因為小狗的腿斷了，就要求把小狗安樂死，獸醫無法接受主人決定，向當地動物救援組織求救，救援組織成功讓小狗逃過安樂死。

亞利桑那州當地一間獸醫院向鳳凰城動物救援組織Sky Sanctuary Rescue求救，一隻叫做歐利(Ollie)的邊境牧羊犬因為玩耍時意外被馬踩斷腿，主人竟然把牠帶來診所要求安樂死。

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動物救援組織介入案件後發現，歐利由於腿部骨折，需要緊急截肢，但除此之外身體狀況都十分健康，所以在網路上分享歐利的故事，希望大家能夠幫忙捐款，幫助歐利康復。

影片中可看到，逃過安樂死的歐利才8周大，是一隻模樣可愛的小狗狗，進行完手術的牠，模樣雖然有點虛弱，但看起來十分健康。影片引發網友留言，「可憐的寶寶，竟然要安樂死一個斷腿的孩子，應該要禁止這些人養寵物」、「獸醫做得好」、「謝謝你們救了牠」。

動物救援組織表示，等到歐利康復後會需要一個新的家，因為他們絕對不會讓歐利回到原本主人身邊，呼籲善心民眾可以上網站申請領養。