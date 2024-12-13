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大掃除搬開沙發「發現超巨大蛇脫皮」　四寶媽嚇壞PO網：救救我

大掃除搬開沙發「發現超巨大蛇脫皮」　四寶媽嚇壞PO網：救救我。（圖／翻攝自TikTok／barbellsbooks）

▲女在家中發現巨大蛇脫皮。（圖／翻攝自TikTok／barbellsbooks）

記者李振慧／綜合報導

美國阿肯色州一名女子為了聖誕節布置家裡，將沙發移開打掃時，意外發現沙發下藏了一個超巨大蛇脫皮，看起來約有1公尺長，由於後來家中都沒有找到蛇的蹤影，讓她不知道該怎麼辦，只好上網求助。

身為四寶媽的莎拉(Sara Lehr)在網路上發布影片，她表示，由於聖誕節快到了，所以她搬動家中一些傢俱，希望能為聖誕樹騰出空間，沒想到沙發底下竟然藏了一個超巨大的脫落蛇皮。

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@barbellsbooks If you're my insurance company keep scrolling. #snake #helpme #nightmare #countryliving #hauntedtiktok #imscared ♬ original sound - Sara - Barbells & Books

影片中可看到，莎拉所發現的蛇皮狀態保存得非常完整，還可清楚看到蛇紋樣式，無法確定已經在沙發底下多久時間。由於阿肯色州多達39種蛇中，有6種都是毒蛇，讓她非常害怕巨蛇還有可能藏在家中，忍不住留言，「SOS，救救我啊」。

影片曝光後獲得330萬點閱，許多網友留言，「我本來以為你太大驚小怪了，結果看到畫面後，反而覺得你反應不夠誇張」、「可怕的是，脫皮表示蛇的體型變得更大了」、「快把房子燒了」，也有網友建議趕快找捕蛇專家來檢查。

關鍵字： 蛇脫皮蛇皮巨蛇大掃除Sara Lehr阿肯色州北美要聞

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