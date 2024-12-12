寵物貓「離奇消失9小時」　女在家中1神秘空間找到崩潰：超隱匿

▲貓咪躲在家中隱藏空間。（圖／翻攝自TikTok／jodiee.54）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子所養的寵物貓突然失蹤，她在家中各處尋找貓咪，找了9個小時仍然一無所獲，正感到苦惱時，突然在房間內聽到微弱貓叫聲，最後在一個意想不到之處終於發現貓貓。

女子近來在網路上分享，貓主人發現寵物不見，四處找貓的痛苦，引發網友共鳴。女子表示，姊姊所養的貓咪突然不見了，花了9個小時都沒找到，後來發現房間內傳來奇怪的聲音，決定前去查看。

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影片中可看到，女子進去房間後，雖然有聽到貓咪叫聲，卻到處都沒看到貓咪身影，最後確認聲音疑似是從衣櫃後方傳出來，便拿了椅子踩在上面查看，沒想到櫃子後方竟然有一個隱藏空間，貓咪似乎一整天都躲在裡面，表情看起來十分悠哉，還對主人眨眼。

影片獲得450多萬點閱，許多網友留言，「幸好你找到貓」、「貓咪只是在那裡放鬆」、「貓貓姿勢看起來很平靜，還淡定看著焦急的主人」、「貓咪眨眼了」、「貓咪的表情就像，『我知道馬麻會找到我』」。據了解，貓咪若是眨眼睛，是一種表達信任與愛的動作。