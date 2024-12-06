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已是30隻幼鳥媽！「世界最老鳥」74歲高齡遇真愛　相隔4年生新蛋

已是30隻幼鳥媽！「世界最老鳥」74歲高齡遇真愛　相隔4年生新蛋。（圖／翻攝自USFWS Pacific）

▲「世界最老鳥」74歲生下新蛋。（圖／翻攝自USFWS Pacific）

記者李振慧／綜合報導

美國夏威夷一隻名叫Wisdom的黑背信天翁近來以74歲高齡，和新伴侶有了愛的結晶，產下了一顆新蛋。一般黑背信天翁的年齡通常為12至40歲，讓活到74歲的牠被科學家認為是目前世界上存活最久的野生鳥類。

美國魚類與野生動物管理局(USFWS)近來在網路上驚喜宣布，在夏威夷群島最北端的野生動物保護區Midway Atoll National Wildlife Refuge中發現，年紀已經高達74歲的黑背信天翁Wisdom產下一顆新的蛋。

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影片中可看到，Wisdom產下新蛋後，新任伴侶立即上前幫忙顧蛋，牠依偎著伴侶的頭，畫面看起來十分甜蜜。科學家表示，估測Wisdom今年的年齡已經74歲，每年都會飛回同一地點築巢，一生中已產下約60多顆蛋，成功養育約30多隻幼鳥，最後一次下蛋的紀錄是2021年。

Wisdom雖然高齡，但是感情生活仍然十分活耀，科學家記錄到牠從2012年開始，一直和一隻名叫Akakamai的黑背信天翁相伴，直到2021年後就沒再看過Akakamai身影，如今又帶著新伴侶一起現身，科學家也會在新伴侶身上做註記，以便未來可以識別新伴侶的身分。

關鍵字： 世界最老鳥黑背信天翁Wisdom新蛋夏威夷北美要聞

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