已是30隻幼鳥媽！「世界最老鳥」74歲高齡遇真愛　相隔4年生新蛋

▲「世界最老鳥」74歲生下新蛋。（圖／翻攝自USFWS Pacific）

記者李振慧／綜合報導

美國夏威夷一隻名叫Wisdom的黑背信天翁近來以74歲高齡，和新伴侶有了愛的結晶，產下了一顆新蛋。一般黑背信天翁的年齡通常為12至40歲，讓活到74歲的牠被科學家認為是目前世界上存活最久的野生鳥類。

美國魚類與野生動物管理局(USFWS)近來在網路上驚喜宣布，在夏威夷群島最北端的野生動物保護區Midway Atoll National Wildlife Refuge中發現，年紀已經高達74歲的黑背信天翁Wisdom產下一顆新的蛋。

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SHE DID IT AGAIN!



Wisdom, the world’s oldest known wild bird, is back with a new partner and just laid yet another egg.



At an approximate age of 74, the queen of seabirds returned to Midway Atoll National Wildlife Refuge last week and began interacting with a male. pic.twitter.com/6qomvs0rKL — USFWS Pacific (@USFWSPacific) December 3, 2024

影片中可看到，Wisdom產下新蛋後，新任伴侶立即上前幫忙顧蛋，牠依偎著伴侶的頭，畫面看起來十分甜蜜。科學家表示，估測Wisdom今年的年齡已經74歲，每年都會飛回同一地點築巢，一生中已產下約60多顆蛋，成功養育約30多隻幼鳥，最後一次下蛋的紀錄是2021年。

Wisdom雖然高齡，但是感情生活仍然十分活耀，科學家記錄到牠從2012年開始，一直和一隻名叫Akakamai的黑背信天翁相伴，直到2021年後就沒再看過Akakamai身影，如今又帶著新伴侶一起現身，科學家也會在新伴侶身上做註記，以便未來可以識別新伴侶的身分。