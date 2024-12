已是30隻幼鳥媽！「世界最老鳥」74歲高齡遇真愛　相隔4年生新蛋

▲「世界最老鳥」74歲生下新蛋。(圖/翻攝自USFWS Pacific)

記者李振慧/綜合報導

美國夏威夷一隻名叫Wisdom的黑背信天翁近來以74歲高齡,和新伴侶有了愛的結晶,產下了一顆新蛋。一般黑背信天翁的年齡通常為12至40歲,讓活到74歲的牠被科學家認為是目前世界上存活最久的野生鳥類。

美國魚類與野生動物管理局(USFWS)近來在網路上驚喜宣布,在夏威夷群島最北端的野生動物保護區Midway Atoll National Wildlife Refuge中發現,年紀已經高達74歲的黑背信天翁Wisdom產下一顆新的蛋。

SHE DID IT AGAIN!



Wisdom, the world’s oldest known wild bird, is back with a new partner and just laid yet another egg.



At an approximate age of 74, the queen of seabirds returned to Midway Atoll National Wildlife Refuge last week and began interacting with a male. pic.twitter.com/6qomvs0rKL