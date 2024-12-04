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翹家發現街頭不好混　虎斑貓後悔「喵喵叫哀求」：馬麻讓我回家

翹家發現街頭不好混　虎斑貓後悔「喵喵叫哀求」：馬麻讓我回家。（圖／翻攝自TikTok／marylouisiana）

▲貓咪哀求想回家。（圖／翻攝自TikTok／marylouisiana）

記者李振慧／綜合報導

國外一名主人發現，家中寵物貓居然翹家、跑到戶外流浪，一段時間後或許是發現街頭生活沒想像中好過，又落魄地回到家門口，拼命喵喵叫哀求主人讓牠回家，可愛影片爆紅。

女主人在TikTok上分享趣味影片，影片中可看到，她所養的虎斑貓居然偷偷溜出屋外，結果返家時發現自己被鎖在門外，只好拼命喵喵叫，希望主人開門。

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@marylouisiana Snuck out and got left outside. She didn’t realize how hard outdoor life can be. #insidecat #fyp #homebody #catoftiktok #louisiana #cats #i #contentcreator #outdoors ♬ original sound - Mary Lou

虎斑貓眼看主人不願意開門，把整張臉都貼在玻璃門上，希望可憐的模樣能讓主人心軟。女主人拍下貓咪落魄的模樣後，終於願意開門，門一打開，小貓就立刻衝進家中。

影片曝光後獲得250多萬點閱，上千網友留言，「貓咪表示，『媽咪拜託讓我回家，街上好可怕』」、「貓咪的眼神充滿了恐懼」、「可憐的孩子，看起來在外面被嚇壞了」。還有許多網友分享，家中貓咪以前也很想逃家，結果真的跑出去後被嚇到，再也不想出門。

關鍵字： 貓咪寵物流浪翹家

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