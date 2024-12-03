夫妻街上遛狗陌生浪浪突然加入　一路搖尾緊跟「自動變新家人」

▲路邊浪浪擅自加入遛狗，變成新家人。（圖／翻攝自TikTok／williethegreatdane）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一對夫妻在街上遛狗時，路旁一隻流浪狗突然靠近他們，搖著尾巴的模樣看起來十分開心，由於流浪狗一直緊跟著他們，似乎很想要獲得收留，讓他們不忍心決定把狗狗帶回家，最後給了狗狗幸福的家。

居住在德州的女子克萊兒(Claire Kaminski)在網路上分享，路上被流浪狗主動求收養的故事爆紅。影片中可看到，她和丈夫帶著2歲大丹犬威利(Willie)在家附近散步時，一隻小黃狗突然衝到丈夫身邊，一路搖著尾巴，好像家犬一樣和他們一起散步。

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克萊兒表示，由於小黃狗一路跟著他們回家，他們只好暫時收留狗狗，準備了水和食物餵食，同時在網路上發布尋狗啟事，以免狗狗其實有人飼養，希望能找到主人。

克萊兒表示，小狗雖然身上沒有項圈，但脖子上有繫著一條舊繩子，後來帶去獸醫掃描，發現身上竟然沒有安裝晶片，讓她懷疑，狗狗可能本來有人飼養，但沒有好好照顧就遺棄街頭。

在經歷一個月的照顧後，由於小黃狗的主人一直沒有出現，讓克萊兒與丈夫決定正式領養狗狗，狗狗雖然以前沒受過任何訓練卻一教就會，一下子就順利融入家庭。

溫馨影片獲得百萬點閱，網友感動留言，「狗狗選中了你們」、「謝謝你救了這個孩子」、「狗狗：我想要他們成為我的家人」、「2隻狗狗就像兄弟一樣相處，真是太好了」。